Comisión de Constitución aprobó dictamen que otorga facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer, lunes, el dictamen que otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

Con 20 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el dictamen fue aprobado, con lo cual quedó habilitado para proseguir con el trámite legislativo.

Fundamentos

La propuesta fue sustentada por Arturo Alegría (Fuerza Popular), presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, quien alegó que el dictamen es “exhaustivo, técnico y responsable”.

“La comisión recomienda otorgar facultades en 48 de las 58 submaterias, lo que representa el 83 % pedido por el Ejecutivo. En materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, el Poder Ejecutivo solicitó 26 submaterias para legislar y se recomienda otorgar 23”, indicó.

En ese sentido, Alegría García remarcó que se ha puesto énfasis en las medidas que posean un impacto inmediato para combatir la grave crisis de inseguridad ciudadana, caracterizada por la alta incidencia en delitos como extorsión y sicariato, por parte de organizaciones criminales nacionales como transnacionales.

"Según cifras de la Policía Nacional, las extorsiones pasaron de 3 872 denuncias en 2019 a más de 22 000 en el año 2024, evidenciando una expansión delictiva que supera las capacidades de respuestas y mecanismos tradicionales de investigación y persecución penal”, señaló el titular de la comisión.

“El predictamen advierte que la criminalidad posee una capacidad inusual de adaptación, tecnología, infiltración territorial y satisfacción operativa, lo que exige respuestas normativas integrales que articulen inteligencia, control de armas, gestión migratoria, fortalecimiento institucional y mecanismos de eficacia y prevención [...] En suma, no se trata solo de incrementar sanciones o ajustar procedimientos, sino de consolidar una política pública coherente y constitucional para proteger a la ciudadanía y al propio Estado frente a amenazas complejas en evolución constante”, añadió.

Facultades en materia de crecimiento económico

En lo que respecta a facultades legislativas en crecimiento económico, se aprobaron 17 de las 24 submaterias solicitadas, las cuales apuntan a consolidar las fortalezas macro fiscales, mejorar la recaudación tributaria y reducir los niveles de incumplimiento tributario, contribuir con el crecimiento económico responsable, las mismas que se han visto expuestas y limitadas por los factores de riesgo como la inseguridad ciudadana.

En esa línea, Arturo Alegría resaltó que se está otorgando facultades para promover la inversión como, por ejemplo, facilitar la disponibilidad de inmuebles mediante la liberación de áreas para la ejecución de proyectos, optimizar la gestión del desarrollo de los programas bajo las modalidades de asociación público privadas y el proyecto de activos, promover la inversión privada en bienes públicos integrantes del patrimonio cultural en el marco del sistema nacional de promoción de la inversión privada.

“Este predictamen evidencia que el Parlamento puede actuar con firmeza política y técnica a la vez incluso en un contexto de transición gubernamental y de emergencia nacional”, puntualizó.