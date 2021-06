Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. | Fuente: Facebook - Renovación Popular

Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, dijo este miércoles que descartaría postular a la alcaldía de Lima, si se aprueba en el Congreso un proyecto de ley que prohíbe a las autoridades regionales y locales renunciar a sus cargos para postular a otros de elección popular.

En Amplicación de Noticias de RPP, el excandidato presidencial, dijo que "hay una restricción" que le están poniendo desde el Congreso a su aspiración de llegar a ser la máxima autoridad provincial de Lima, intención que hizo pública tras no pasar a la segunda vuelta presidencial en abril pasado.

"Hay una restricción, de que si uno es alcalde ya no puede renunciar; esa es la traba que me quieren poner", dijo.

López Aliaga no oculta su intención de llegar a la alcaldía de Lima para luego renunciar y apostar nuevamente por una candidatura a la presidencia en 2025.

"Lo he dicho claramente, voy a estar tres años de alcalde, pero si me van a poner en el Congreso una ley con nombre propio, la cual dice que un alcalde no puede renunciar, entonces ya no podría", explicó.

El proyecto de ley

A fines de diciembre de 2020, el congresista del Frepap, Alcides Rayme Marín, presentó el proyecto de ley de reforma constitucional que busca eliminar "excepciones a la irrenunciabilidad al mandato de las autoridades regionales y locales".

El proyecto establece que "el mandato de las autoridades regionales y locales es irrenunciable, en forma expresa e inequivoca" y en consecuencia suprime "los casos de excepción que habilita sus renuncias para otros cargos de eleccion popular".

El proyecto del congresista Rayme Marín se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución y Reglamento, pendiente de debate.

