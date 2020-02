Rafael Rey: "Tenía decidido renunciar al directorio del BCRP, pero he cambiado de opinión"

Rafael Rey, exministro de la Producción y exparlamentario de la República. | Fuente: Congreso de la República

Rafael Rey, excongresista y exministro de Defensa, anunció que ya no renunciará al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como lo había asegurado meses atrás.



"Aviso para troles, caviares, rojos, demagogos, difamadores y cobardes: Tenía decidido renunciar al directorio del BCRP y dejar de tener las incompatibilidades que la posición impone al ejercicio profesional. Pero ante la presión de los antes mencionados, he cambiado de opinión", dijo a través de su cuenta de Twitter.



En noviembre pasado, Rafael Rey indicó que no iba a continuar en el Banco Central de Reserva, porque entrará en funciones un nuevo Congreso que no lo eligió para ocupar ese cargo.



"Si hay elecciones y eligen al próximo Congreso, de inmediato me largo. Antes renuncio. Antes de que elijan a otro Congreso, me iré. Porque ya no estará el Congreso que me eligió", manifestó durante una entrevista con el diario Correo.



Rafael Rey fue nombrado miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú en el 2016 con los votos de las entonces bancadas parlamentarias de Fuerza Popular y Apra.