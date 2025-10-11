Últimas Noticias
Renzo Reggiardo pidió a José Jerí una investigación profunda sobre detención de hombre armado en evento de López Aliaga

El teniente alcalde de Lima indicó que realizaron propuestas sobre seguridad ciudadana al jefe del estado. Asimismo, destacó la voluntad de diálogo de Jerí Oré.
El teniente alcalde de Lima indicó que realizaron propuestas sobre seguridad ciudadana al jefe del estado. Asimismo, destacó la voluntad de diálogo de Jerí Oré.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

A su salida de Palacio, Reggiardo indicó que le expresó al mandatario su preocupación por la detención de una persona armada en una actividad del alcalde Rafael López Aliaga.

Lima
El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión con el presidente interino de la República, José Jerí, para hablar de los hechos de inseguridad ciudadana que se han registrado en la capital, entre ellos la detención de un hombre armado en inmediaciones de un evento en Villa María del Triunfo, en el que participó el burgomaestre Rafael López Aliaga

Sobre este caso, Reggiardo aseguró que en la cita en Palacio de Gobierno le ha pedido a José Jerí que se investigue a fondo este caso.

"Le he pedido que profundice en la investigación y que, a la brevedad, den a conocer qué es lo que realmente sucedió. Hay una serie de indicios que apuntan a pensar que sí, efectivamente era un atentado, pero queremos ser cautos", indicó a los medios de comunicación.

En esa línea, agregó que las medidas que se han coordinado en esta reunión en base a lo ocurrido serán comunicadas por el presidente de la República

También mencionó que aún no ha conversado con López Aliaga sobre una posible reunión entre él desde su posición como alcalde de Lima y el nuevo mandatario José Jerí.

Reggiardo pide investigación profunda tras detención de hombre armado durante evento de López Aliaga
Reggiardo pide investigación profunda tras detención de hombre armado durante evento de López Aliaga

Por otro lado, Reggiardo anunció que los transportistas y la Asociación de Radio y Televisión serán incluidos en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana.

"Nosotros hemos tenido reuniones ya con los transportistas días previos. Quiero aprovechar para anunciar que serán incorporados con voz y voto en el COREEC, que es el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana que abarca 43 distritos de la ciudad capital. La próxima semana haremos una sesión extraordinaria, y también hemos incorporado a la Asociación de Radio y Televisión para que participen y muestren y comprueben cómo se trabaja en este foro", señaló.

MML condenó "intento de asesinato"

Como se recuerda, la Municipalidad de Lima condenó en un comunicado el "intento de asesinato" contra Rafael López Aliaga, calificándolo de “acto cobarde, delictivo y premeditado” y exigió una investigación rigurosa y sanciones ejemplares para todos los involucrado.

“Se denunciará penalmente por intento de asesinato. No toleraremos actos criminales contra la autoridad ni contra el orden democrático. Quienes pretendan atentar contra la vida del alcalde o sabotear el trabajo por Lima serán perseguidos sin contemplación y con todo el peso de la ley”, se lee en el documento.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
