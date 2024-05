Procuraduría Anticorrupción denunció ante Fiscalía a Rennán Espinoza por accidente en el que estuvo involucrado

La Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público iniciar las diligencias preliminares contra el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza Rosales, y quienes resulten responsables por el presunto uso de recursos y bienes públicos en beneficio personal, luego del accidente que protagonizó el último miércoles.

En su requerimiento al fiscal provincial de turno de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Noroeste, piden indagaciones por la presunta comisión del delito de peculado de uso y otros en perjuicio del Estado, así como los demás ilícitos penales que pudieran advertirse durante la investigación.

La procuraduría precisó que Espinoza habría utilizado para fines personales, ajenos a su función pública, al personal de serenazgo y vehículo de patrullaje de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de dicho distrito, presuntamente para huir de la escena cuando estaba siendo trasladado en una ambulancia al hospital, luego de sufrir un accidente de tránsito.

Asimismo, solicitan que, como actos de investigación, se tomen declaraciones a los presuntos implicados, así como que se recabe toda la documentación para esclarecer objetivamente los hechos materia de la denuncia.

Respuesta de Espinoza a accidente

El pasado miércoles 1 de mayo, el alcalde Rennán Espinoza protagonizó un accidente de tránsito, luego de que la camioneta en la que se desplazaba se volcara en el peaje de Puente Piedra. Dentro del vehículo se encontraron varias botellas de cerveza.

El burgomaestre fue retirado en una ambulancia del lugar y luego se conoció que este vehículo fue interceptado por personal municipal y un grupo de mujeres para que Espinoza no sea derivado a un hospital.

Al respecto, en declaraciones a RPP, Espinoza aseguró que él no conducía el vehículo, sino el funcionario Roy Huallpa, a pesar de que este no contaba con una licencia de conducir. Asimismo, indicó que él no estaba obligado a pasar dosaje etílico, pues era un pasajero.

“[Yo] no estaba obligado a pasar dosaje etílico, eso no estaba en cuestión [...]. Yo era un pasajero, la Policía estableció quién estaba conduciendo. Solo el conductor se sometió al dosaje", indicó.

Espinoza contó que subió a la ambulancia junto a sus acompañantes para ser trasladados hasta el Hospital de Puente Piedra; no obstante, señaló que su atención tardó y decidió atenderse por su cuenta.