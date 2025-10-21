Renzo Reggiardo juró como alcalde de Lima: "Me entregaré por completo para revertir la situación de inseguridad"

Reggiardo asume el cargo en reemplazo de Rafael López Aliaga. En la ceremonia estuvo presente el presidente de la República, José Jerí.
Renzo Reggiardo juró este martes como alcalde de Lima en reemplazo de Rafael López Aliaga, en una ceremonia a la que también asistió el presidente de la República, José Jerí y el propio exburgomaestre, además de ministros, congresistas, alcaldes distritales y representantes de distintos poderes del Estado.
Tras agradecer a las autoridades presentes y a sus familiares, Reggiardo se dirigió a la ciudadanía, dando cuenta de los "momentos difíciles" que afronta la capital debido a la inseguridad ciudadana.
"Sé que muchas familias viven con miedo, que muchos vecinos sienten que la tranquilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Como alcalde metropolitano de Lima, les prometo que me entregaré por completo para revertir esta situación", manifestó.
Así, exhortó al jefe de Estado a "asumir con firmeza" su rol de liderazgo, "con honestidad y cercanía", para juntos "recuperar la paz y tranquilidad" para la población.
También se dirigió a los regidores metropolitanos, a quienes pidió dejar las diferencias de lado y trabajar unidos para "el bien común".
Espera decisiones del Gobierno en torno a la seguridad
A su salida, el alcalde respondió sobre si culminará su periodo como alcalde hasta diciembre de 2026 o si renunciará antes para postular a la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre.
"Sí, sí, sí [...] es mi compromiso [terminar el periodo]", manifestó.
Asimismo, sobre las medidas de seguridad a aplicar durante su gestión, dijo que estas deben venir acompañadas "de un paquete de medidas". Agregó que "está a la expectativa" de las decisiones del Gobierno central respecto a este tema.
"Esperemos, pues, que estas [medidas] se puedan dar de forma simultánea. Hay una petición ante el Congreso para que se le eleve facultades en seguridad ciudadana", dijo Reggiardo.