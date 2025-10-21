Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Renzo Reggiardo juró como alcalde de Lima: "Me entregaré por completo para revertir la situación de inseguridad"

Renzo Reggiardo juró como alcalde de Lima en ceremonia a la que asistió José Jerí
A su salida, el alcalde fue consultado sobre si culminará su periodo como alcalde hasta diciembre de 2026 o si renunciará antes para postular a la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Reggiardo asume el cargo en reemplazo de Rafael López Aliaga. En la ceremonia estuvo presente el presidente de la República, José Jerí.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 09:02

Renzo Reggiardo juró este martes como alcalde de Lima en reemplazo de Rafael López Aliaga, en una ceremonia a la que también asistió el presidente de la República, José Jerí y el propio exburgomaestre, además de ministros, congresistas, alcaldes distritales y representantes de distintos poderes del Estado.

Tras agradecer a las autoridades presentes y a sus familiares, Reggiardo se dirigió a la ciudadanía, dando cuenta de los "momentos difíciles" que afronta la capital debido a la inseguridad ciudadana.

"Sé que muchas familias viven con miedo, que muchos vecinos sienten que la tranquilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Como alcalde metropolitano de Lima, les prometo que me entregaré por completo para revertir esta situación", manifestó.

Así, exhortó al jefe de Estado a "asumir con firmeza" su rol de liderazgo, "con honestidad y cercanía", para juntos "recuperar la paz y tranquilidad" para la población.

También se dirigió a los regidores metropolitanos, a quienes pidió dejar las diferencias de lado y trabajar unidos para "el bien común". 

Espera decisiones del Gobierno en torno a la seguridad

A su salida, el alcalde respondió sobre si culminará su periodo como alcalde hasta diciembre de 2026 o si renunciará antes para postular a la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre.

"Sí, sí, sí [...] es mi compromiso [terminar el periodo]", manifestó.

Asimismo, sobre las medidas de seguridad a aplicar durante su gestión, dijo que estas deben venir acompañadas "de un paquete de medidas". Agregó que "está a la expectativa" de las decisiones del Gobierno central respecto a este tema.

"Esperemos, pues, que estas [medidas] se puedan dar de forma simultánea. Hay una petición ante el Congreso para que se le eleve facultades en seguridad ciudadana", dijo Reggiardo.

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Renzo Reggiardo Alcaldía de Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA