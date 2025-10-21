Renzo Reggiardo juró como alcalde de Lima: "Me entregaré por completo para revertir la situación de inseguridad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renzo Reggiardo juró este martes como alcalde de Lima en reemplazo de Rafael López Aliaga, en una ceremonia a la que también asistió el presidente de la República, José Jerí y el propio exburgomaestre, además de ministros, congresistas, alcaldes distritales y representantes de distintos poderes del Estado.

Tras agradecer a las autoridades presentes y a sus familiares, Reggiardo se dirigió a la ciudadanía, dando cuenta de los "momentos difíciles" que afronta la capital debido a la inseguridad ciudadana.

"Sé que muchas familias viven con miedo, que muchos vecinos sienten que la tranquilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Como alcalde metropolitano de Lima, les prometo que me entregaré por completo para revertir esta situación", manifestó.

Así, exhortó al jefe de Estado a "asumir con firmeza" su rol de liderazgo, "con honestidad y cercanía", para juntos "recuperar la paz y tranquilidad" para la población.

También se dirigió a los regidores metropolitanos, a quienes pidió dejar las diferencias de lado y trabajar unidos para "el bien común".

Espera decisiones del Gobierno en torno a la seguridad

A su salida, el alcalde respondió sobre si culminará su periodo como alcalde hasta diciembre de 2026 o si renunciará antes para postular a la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre.

"Sí, sí, sí [...] es mi compromiso [terminar el periodo]", manifestó.

Asimismo, sobre las medidas de seguridad a aplicar durante su gestión, dijo que estas deben venir acompañadas "de un paquete de medidas". Agregó que "está a la expectativa" de las decisiones del Gobierno central respecto a este tema.

"Esperemos, pues, que estas [medidas] se puedan dar de forma simultánea. Hay una petición ante el Congreso para que se le eleve facultades en seguridad ciudadana", dijo Reggiardo.