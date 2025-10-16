José Jerí descarta renunciar a la Presidencia: "Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente interino de la República, José Jerí, descartó renunciar al cargo en un contexto de las protestas en el Centro de Lima que dejó un ciudadano fallecido y una moción de censura a la Mesa Directiva que ya ingresó a trámite en mesa de partes.

"Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso, y soy plenamente convencido de que trabajando juntos lo podemos lograr. [¿Se va a quedar hasta las próximas elecciones? ¿Garantiza una libre elección?] Lo garantizo plenamente", declaró a la prensa.

Sus palabras ocurrieron antes de ingresar a Palacio de Gobierno, tras haber sostenido una reunión en el Congreso de la República con el actual presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

José Jerí llegó desde jirón Junín escoltado por un gran contingente policial que en un primer momento estaba restringiendo el acceso a los medios de comunicación.

Sin embargo, antes de ingresar a Patio de Honor, el mandatario se acercó hacia los medios de comunicación y, aparte de declarar que no renunciará al cargo, habló sobre Eduardo Ruiz Sanz, quien falleció tras las protestas que se registraron en el Centro de Lima.

"Vuelvo a decir, es muy lamentable lo que pasó con Eduardo, pero ahora nos corresponde, en forma responsable, tratar de darle la seguridad a nuestro país. Y para ello, el premier está corriendo por las fuerzas políticas del Congreso de la República para justamente escuchar cuáles son los planteamientos", señaló.

Además, se pronunció sobre los congresistas que impulsaron la moción de censura a la Mesa Directiva y pidió que "sean sumamente responsables con la votación".

"Acá no se trata de quién ejerce en este momento la presidencia de la República. Se trata de la estabilidad del país, al margen de los nombres", señaló.

José Jerí descarta renunciar a la presidencia de la República | Fuente: RPP