Ricardo Cuenca sobre ley que modifica el consejo directivo de la Sunedu: "Es un ataque a la reforma universitaria"

Ricardo Cuenca, exministro de Educación e investigador del IEP | Fuente: RPP

El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, afirmó este miércoles que la ley que modifica el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es un ataque a la reforma universitaria y representa un "enorme retroceso" en todo lo avanzado durante estos años.

En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias, Ricardo Cuenca sostuvo que la reforma universitaria era un proceso largo que por "intereses particulares" se viene abajo con la norma aprobada esta tarde en el Congreso de la República.

"La afectación de esta ley no es solo por la Sunedu, es un ataque a la reforma (universitaria), ciertamente a la Sunedu, y un retroceso de una conversación que empezó el año 2001. En el 2002 se sentó la idea de una nueva reforma universitaria, en el 2008 el Consejo Nacional de Educación dijo que 'no puede seguir el modelo de la ANR', y en el 2014 se aprueba esta Ley universitaria", dijo.

Ricardo Cuenca advirtió que a partir de la citada ley los padres de familia y estudiantes peruanos no tendrán garantías para hallar "condiciones básicas de calidad" en el mercado educativo del país.

"En el momento que se quiebra la idea de regularización de la calidad autónoma de parte del Estado y de un grupo de personas elegidas por un concurso público y se regresa a un modelo anterior, que fracasó, las familias y los jóvenes no van a tener esta garantía y por lo tanto hay un enorme retroceso de aquello que se había avanzado", indicó.

El exmistro de Educación explicó que con la citada ley aprobada en el Congreso ocurren tres cosas graves: se afecta a la Sunedu, se regresa a un esquema de acreditación previo a la reforma que no funcionó y se retira la rectoría que el Estado tenía en el tema universitario como política pública.

"Estamos dejando nuevamente que las universidades de manera autónoma, como hasta ahora ha estado haciendo, estén deslindadas del páís y del desarrollo porque la idea de que se vuelva política pública es que se cree un sistema y no un conjunto de universidades, de distintas calidades, que funcionan independientemente unas de otras e independientemente del Estado", lamentó Ricardo Cuenca.

"La autonomía no es un privilegio"

Ricardo Cuenca aclaró que la "autonomía universitaria no ha sido vulnerada en ningún momento" a partir de la Ley universitaria y recordó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que también determina esto.

En ese sentido, el exministro de Educación afirmó que hay una "retórica falsa" respecto a la autonomía vulnerada y sostuvo que en el fondo esta idea esconde motivaciones e "intereses particulares" de grupos mayoritarios de congresistas "en orillas distintas".



"La autonomía no es un privilegio, es una responsabilidad y cada una de las instituciones universitarias en este país debe hacerse responsable por los egresados que tiene y porque esos egreados no forme parte de ese 40 % de subempleo profesional, que no produzcan investigación o que en el mejor de los casos puedan tener un trabajo en la informalidad, independientemente de su título", destacó.



Asimismo, Ricardo Cuenca consideró que si el presidente Pedro Castillo no observa la ley que recompone el consejo directivo de la Sunedu cargará sobre sus espaldas la enorme responsabilidad de frenar una reforma universitaria en marcha.



"En la historia quedará que el primer presidente maestro promulgaría una ley que va en contra la calidad de la educación, sería paradójico", expresó.

