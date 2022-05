Pedro Castillo publicó un comunicado donde atacó a la prensa por el reportaje sobre su tesis | Fuente: Presidencia Perú

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) emitió un comunicado este miércoles donde solicitó información a la Universidad César Vallejo sobre las investigaciones que está desarrollando con respecto a los presuntos plagios en la tesis para optar por el grado de magíster del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes Navarro.

La entidad reconoció que la evaluación y revisión de las tesis u otros trabajos de investigación es responsabilidad de cada universidad, pero sí están en capacidad de solicitar datos sobre casos como el que afronta el jefe de Estado y su esposa.

"La Superintendencia sí está facultada –y así lo ha hecho en este caso– para requerir a las universidades información sobre su actuación en estos casos, a fin de determinar si dichas actuaciones se han realizado conforme a su propia normativa y las leyes vigentes", se lee en el comunicado de Sunedu.

La entidad precisó que este trabajo del presidente fue inscrito en el registro de grados, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores, en agosto de 2013. Es decir, un año antes de que apareciera esta institución.

"La Sunedu ha implementado, como parte del proceso de licenciamiento, una serie de disposiciones orientadas a impulsar la investigación en las universidades, no solo en cuanto a cantidad, también a calidad e integridad”, subrayó.

El dominical Panorama reveló que la tesis hecha en conjunto por la pareja presidencial para obtener el grado de magíster estaba plagiada en más del 50 %, luego de ser analizada por el software Turnitin. Aún así fue aprobada por la Universidad César Valllejo.

En el reportaje se muestra que la tesis del mandatario tiene un marco teórico de 26 páginas y todas ellas fueron copiadas de autores nacionales y extranjeros sin haberlos citado.

🔴 #ATENCIÓN | La #Sunedu requiere información a la Universidad César Vallejo (@UCV_Peru) sobre presuntas irregularidades en trabajos de investigación.



👇 Revisa el #comunicado completo aquí. https://t.co/B7mjiLAGLJ — Sunedu (@SuneduPeru) May 4, 2022

Pedro Castillo niega supuestos plagios en su tesis

El presidente Pedro Castillo rechazó las imputaciones "malintencionadas" denunciadas en un reportaje periodístico sobre una supuesta copia en su tesis de maestría que hizo hace más de 10 años en la Universidad César Vallejo. En su trabajo de investigación no citó a autores nacionales y extranjeros que formaron parte de su texto.

"Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentado ante los integrantes de un jurado calificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente", señaló en un comunicado.

"No he copiado, ni adjudicado autoría de terceros, tal y como de forma irresponsable pretenden hacen creer a la población. Algunos medios de comunicación insisten en manchar mi honra y socavar la legitimidad que me otorgó el pueblo peruano en una elección transparente y democrática", señaló.