Presidente Pedro Castillo junto al ministro del Interior, Luis Barranzuela. | Fuente: Andina

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdez, sostuvo que el presidente Pedro Castillo tiene complicaciones para separar al ministro del Interior, Luis Barranzuela, debido a que es parte de una trato con un sector de Perú Libre.

“Esta persistencia (de mantener a Barranzuela) creo que forma un esquema de negociación que ha tenido el presidente Pedro Castillo con las fuerzas que lo apoyaron”, indicó Valdez en RPP Noticias.

“Perú Libre tiene unas divisiones establecidas de manera muy gruesa. Una parte de la bancada que responde a Cerrón y otra que responde a Castillo, que está conformada por los maestros y que responde al Femafee, donde tranza con ellos al ministro Gallardo en el sector Educación. En el caso de Barranzuela es una transacción con Perú Libre en reemplazo de Bellido”, explicó.

Para Valdez, es insostenible que Luis Barranzuela siga hasta ahora en el cargo pese a las evidencias. “Intuyo que fue una reunión de trabajo bailable. Es absurdo lo que ha dicho (Barranzuela). La constatación del serenazgo y los vecinos del lugar y creo que inclusive la propia indignación de la primera ministra hace notar que es inaceptable lo que ha dicho el ministro Barranzuela”, apuntó.

Asimismo, recordó que el presidente Castillo no tomó la misma medida con el exministro de Educación, Juan Cadillo. “Lo que hace básicamente es ratificar que el nivel de negociación ha sido bastante duro. Esa negociación ha hecho que el propio presidente Castillo se encuentre ‘secuestrado’ por su propia negociación. Está teniendo muchas dificultades para poder separarse de Barranzuela. No hay razón alguna para que el presidente no haya tomado la decisión ante la gravedad de los hechos demostrados”, aseveró Valdez.





