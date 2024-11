Rutas de Lima dijo que la MML se encuentra "en un desacato flagrante" al no construir vía alterna en peaje Chillón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ives Becerra Naccha, director legal de Rutas de Lima, afirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se encuentra en “desacato” desde hace ocho meses cuando el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión del cobro en el peaje Chillón, ubicado en el distrito de Puente Piedra, y la construcción de una vía alterna, la cual estaría a cargo de la comuna capitalina.

Al respecto, la empresa concesionaria indicó que, pese a estar en desacuerdo con la resolución emitida en marzo último, al considerar que está “modificando unilateralmente el contrato de concesión", han cumplido con ella al suspender el cobro de peaje en la Panamericana Norte.

“Pese a ello hemos seguido brindando todos los servicios y todas las actividades a nuestro cargo en ese tramo de la concesión a pesar de no contar con los ingresos”, señaló Becerra Naccha en el programa Las cosas como son de RPP.

No obstante, mencionó que a la fecha la Municipalidad de Lima no ha cumplido con la construcción de la mencionada vía, por más que el Tribunal Constitucional estableció “que se encuentra en la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar” la obra.

“Han transcurrido ocho meses, el mandato es imperativo, la Municipalidad de Lima, lamentablemente, no ha efectuado acción alguna para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional”, refirió.

“La Municipalidad de Lima se encuentra en un desacato flagrante y como consecuencia de ello la suspensión en el cobro de peaje permanece vigente desde hace ocho meses”, añadió.

La defensa legal de Rutas de Lima aseguró, además, que han intentado reiteradas veces comunicarse con representantes de la municipalidad con el objetivo de abordar este tema; sin embargo, afirmó que no obtuvieron respuesta.

“La Municipalidad de Lima va ocho meses en silencio, no ha acatado el mandato, no nos da respuesta al respecto y la sentencia del Tribunal Constitucional hoy simplemente no se está cumpliendo por parte de la Municipalidad”, manifestó.

“Estamos haciendo un llamado a las entidades competentes, al Gobierno Central, frente a este incumplimiento de la Municipalidad de Lima. El Estado peruano debería tomar cartas en el asunto, debe intervenir y ayudar para que esto se pueda cumplir. Estamos siguiendo los canales formales para defender nuestros derechos y poder seguir adelante con una concesión que, lamentablemente, pareciese que para la Municipalidad de Lima no existe”, finalizó.

Fallo del Tribunal Constitucional

El pasado 8 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó a Rutas de Lima SAC la suspensión del cobro del peaje en la Panamericana Norte, en virtud a dos habeas corpus presentados el 2020 por la Municipalidad de Puente Piedra y el ciudadano Ramón Lucianeti Pairazamán León, residente en dicho distrito.

Según indica el fallo, "no resulta viable que en el tramo correspondiente a la Panamericana Norte, ubicado en Puente Piedra, se cobre la tarifa del peaje, pues (...) esto vulnera el derecho fundamental al libre tránsito".

Además, el TC dispuso que la suspensión del cobro del peaje se mantenga hasta que "se adopten las medidas para que cese la transgresión del derecho fundamental a la libertad de tránsito; o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas celebradas por la Municipalidad de Lima (MML) y Rutas de Lima SAC tuvieron un origen ilícito, o no".

Rutas de Lima expresó que el fallo "establece que la MML está obligada a construir una nueva vía alterna", ya que "de acuerdo con la Sentencia del TC, la suspensión del cobro de peaje se aplica hasta que la MML cumpla con dicha obligación".