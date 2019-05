El ministro señaló que no entrarán en "provocaciones". | Fuente: RPP

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se refirió este miércoles sobre la baja popularidad del Congreso de la República y respondió sobre el supuesto cierre del Legislativo que un 70% de los ciudadanos apoyaría.

"No me parece correcto ni responsable que se esté preguntando sobre el posible cierre del Congreso, como así no me parece responsable que se esté sugiriendo un posible intento de vacancia", señaló el ministro en conferencia de prensa.

Del Solar refirió que el Ejecutivo "no entrará en provocaciones" y se está buscando por parte de su equipo trabajar en conjunto. "No se trata de 'aquí los esperamos'. Sí los tenemos que esperar es para trabajar juntos y si tenemos discrepancias por supuesto que lo son, pero necesitamos trabajar juntos para la mejoría del Perú", apuntó.

El presidente del Consejo de Ministros habló además sobre la baja aprobación por la que viene atravesando el Congreso con un 84% de desaprobación.

"Si tenemos muchos casos no se debe generalizar, pero si se acumulan la cantidad de congresistas que tienen problemas con la justicia obviamente va en contra del prestigio de la institución, pero no se puede echar al parlamento. De la misma forma tenemos que tener una relación constructiva", puntualizó.