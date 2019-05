Salvador del Solar: "Alan García tomó la decisión de quitarse la vida cuando la justicia tocó su puerta"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en conferencia de prensa. | Fuente: Foto: Presidencia del Consejo de Ministros | Fotógrafo: VICTOR GONZALES

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se pronunció este miércoles sobre la muerte del expresidente Alan García ocurrida el pasado 17 de abril.



"No me parece correcto de que ahora queramos entrampar las discusiones respecto a que si la detención de Alan García cumplió con los protocolos, si es que tuvo ambulancia o no. Lo vuelvo a decir con total respeto pero no menos firmeza, y lo podemos decir ahora porque hay una carta que él dejó y porque hemos visto un arma en sus manos, el expresidente tomó la decisión de quitarse la vida cuando la justicia tocó su puerta. Esto es un hecho objetivo. No distraigamos a la opinión pública y al trabajo de la justicia y del propio Ejecutivo", comentó en conferencia de prensa.



El titular de Gabinete Nacional indicó que el ministro del Interior, Carlos Morán, acudirá al Congreso para explicar el procedimiento de detención preliminar al fallecido exmandatario, quien se disparó en la cabeza cuando agentes policiales y un representante de la Fiscalía llegaron a su vivienda, en el distrito limeño de Miraflores, para cumplir la orden dictada por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.



"Ahora se va a citar al ministro del Interior para que se esclarezca todo el procedimiento de la detención y nuestro ministro estará ahí, pero estamos distrayendo energías constructivas para cambiar este país, para distraer a la opinión pública respecto de un proceso de justicia que todos los peruanos debemos apoyar", dijo.

Tras señalar que el Ejecutivo no entrampa las investigaciones del Ministerio Público, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, pidió a los peruanos "estar alerta y darse cuenta de quiénes están retrasando la justicia y quiénes están tratando que avance". "Somos un Gobierno que mira adelante para transformar este país. Nosotros no somos la fuerza del obstáculo", agregó.