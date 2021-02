El contralor informó que en la lista hay un nombre que no figura ni en Reniec ni en Migraciones. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

La Contraloría General de la República identificó en total a 122 funcionarios en la lista de personas que recibieron la vacuna experimental de Sinopharm, polémica conocida como Vacunagate.

En conferencia de prensa, el contralor Nelson Shack informó que, del total de funcionarios identificados, 19 habrían hecho que sus familiares también reciban la vacuna.

“Ya se han identificado que son 122 funcionarios públicos. Hay 19 que han hecho lo necesario, ilegalmente, para vacunar también a sus familias”, manifestó.

Shack Yalta consideró que los funcionarios vacunados podrían tener responsabilidad administrativa, civil y hasta penal, por lo que han sido “segmentados”.

“Todos (los 122) deberían tener responsabilidad presunta a nivel administrativo, pero hay otros, un subgrupo, que tienen además otros tipos de responsabilidades, porque han hecho un aprovechamiento indebido de su cargo para poder beneficiar a sus propios familiares con esta vacunación”, aseveró.

Una persona no identificada

El contralor también especificó que del análisis que han hecho no solo hay 13 nombres que se repiten en la lista, sino que hay tres personas con nombres dispersos y una que no figura ni en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ni en Migraciones, por lo que no saben de quién se trata.

“De la lista de los 487, no hay. El número es 471, porque hay 13 que se repiten. Además, hay tres que en el cruce con Reniec los números están dispersados. Y hay uno que pones el DNI y la Reniec no lo registra. Hay una persona de esta lista que no sabemos quién es en realidad”, sostuvo.

Finalmente, Shack informó que detectaron unas cinco vacunas perdidas en Tacna, de las cuales una se habría roto y las otras están en investigación.

El contralor brindó estas declaraciones tras el lanzamiento de la plataforma ‘Tú Tienes el Control’, en la que los ciudadanos podrán revisar las declaraciones juradas de los candidatos y si la Controlaría los ha incluido en algún informe de control.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: