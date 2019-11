Martha Chávez, excongresista y candidata al Congreso | Fuente: Andina

Martha Chávez, excongresista y candidata al Congreso

Contexto: Declaraciones en pasos perdidos

Fecha de la declaración: 4 de noviembre del 2019



Fuente: https://rpp.pe/politica/elecciones/elecciones-parlamentarias-2020-martha-chavez-dice-que-participacion-de-fuerza-popular-no-implica-reconocer-la-disolucion-del-congreso-noticia-1228091?ref=rpp

[6:49 - 7:04]

ENGAÑOSO

Tras anunciar su postulación a las elecciones parlamentarias 2020, la excongresista Martha Chávez, criticó la actual gestión del gobierno y en ese marco, como sustento de su argumento dio el siguiente dato: “[En el gobierno,] al cierre casi del ejercicio fiscal 2019, ni siquiera han ejecutado el 40% de sus presupuestos de inversión”. Tras revisar la información oficial al respecto del Ministerio de Economía y Finanzas, Ojo-Publico.com concluye que esta afirmación es engañosa.

En la entrevista en que ofreció este dato, la exparlamentaria hizo alusión a la gestión del Gobierno Central.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 6 de noviembre del 2019, el nivel de ejecución en proyectos de inversión por parte del gobierno central se situó en 51.5%. Es decir, S/ 93.194’954.897 del presupuesto total asignado para proyectos de inversión que asciende a 19.070'841.274.

Esta cifra, si bien efectivamente es baja, resulta superior en más de diez puntos porcentuales a la mencionada por Martha Chávez.

Nivel de ejecución en proyectos de inversión por parte del gobierno central | Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas

El porcentaje general supone que algunos ministerios han tenido una ejecución mucho mayor y otros una ejecución menor, debido a distintas circunstancias o la naturaleza del sector en relación a la inversión pública. Por ejemplo, los ministerios que tuvieron mayor ejecución fueron de Energía y Minas (69.7%), Transporte y Comunicaciones (60.1%), Comercio Exterior y Turismo ((53.9%) y Justicia y Derechos Humanos (49.8%).

Esto a diferencia de los siguientes ministerios, que registraron una ejecución en proyectos de inversión menor al 40%: Desarrollo e Inclusión Social (19.9%), Trabajo y Promoción del Empleo (27.5%), Mujer y Poblaciones Vulnerables (32.8%) y Cultura (33.1%).

Cabe precisar que los proyectos de inversión son solo un concepto dentro del presupuesto de cada sector, y varía de acuerdo con la naturaleza de la cartera. En algunos ministerios, que por esencia deben realizar obras, este concepto puede ser clave para entender su desempeño. En otros, más dedicados a la atención social, el monto a ejecutar específicamente en proyectos de inversión es menor y por lo tanto no resulta un indicador suficiente para comparar la eficiencia.

Ahora bien, al revisar la ejecución de gastos mensual del Ejecutivo, se tiene un avance del 51%, cifra similar a la registrada en la consulta diaria del presupuesto del Mef, desarrollada en los párrafos anteriores.

Nivel ejecución de gastos mensual del Ejecutivo | Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas

A una consulta para esta verificación, la excongresista Martha Chávez indicó que se basó en información de la página de transparencia del Mef, y que el dato que brindó también fue citado en varios tweets y en la intervención de la congresista Lourdes Alcorta en la anterior sesión de la Comisión Permanente.

Posteriormente, el precisarle que, según datos actuales del Mef, la ejecución del Ejecutivo se encontraba en el 50%, Chávez Cossío indicó que se refirió al nivel de ejecución del Poder Ejecutivo y los gobiernos locales, y finalmente reconoció que la cifra podría no ser exacta, ya que los datos no corresponden al último mes de octubre.

“Los datos eran a septiembre, y de otro lado, creo que es mucho menos el porcentaje en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. [Me refería] al Ejecutivo y en general, [...] porque yo me estaba refiriendo a cómo se están queriendo quemar las reservas, ya han hecho una distribución de mil millones de soles a los gobiernos locales, y los gobiernos [regionales]. Era el énfasis tanto en el gobierno nacional, como en los gobiernos subnacionales. Sí, puedo no ser exacta, obviamente”, comentó.

“En septiembre era menos del 40%, habría que ver [la ejecución del presupuesto], porque en octubre han mandado mil millones a las regiones, entonces ellos podrán estar impactando en sus cifras”, añadió.

Sin embargo, según el portal de Transparencia Económica del Mef, hasta el 31 de octubre del 2019, al igual que el gobierno nacional, los gobiernos locales también presentaron una ejecución en proyectos de inversión superior al 40%, que se situó en 45.8%. En este caso, los gobiernos regionales, fueron el único sector ubicado por debajo del 40%, con 39.2% de ejecución en proyectos de inversión.



Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación de la exparlamentaria respecto a que el gobierno no ha ejecutado ni siquiera el 40% de su presupuesto de inversión, es engañosa.