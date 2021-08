Pedro Castillo postuló a la presidencia por el partido fundado por Vladimir Cerrón, Perú Libre. | Fuente: Facebook: Vladimir Cerrón

A través de los tuits de Vladimir Cerrón, secretario general del partido de gobierno Perú Libre, se puede tomar el pulso a la relación que mantiene con el presidente Pedro Castillo. Si nos basamos en su actividad en la red social, parece que luego de la designación del canciller Óscar Maúrtua las relaciones se tensaron entre ambos.

“El nuevo canciller, Óscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro Partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, escribió en su cuenta de Twitter sobre la designación de Maúrtua.

El último domingo, acusó a “los poderes fácticos” de sitiar al gobierno y al partido Perú Libre. “Por primera vez el pueblo puso un gobierno, dirigido por su vanguardia política Perú Libre. El gobierno y el Partido están sitiados por los poderes fácticos y en estas circunstancias cualquier disidencia es una traición”, escribió.



En las últimas horas, mandó este mensaje: “Defraudar las expectativas del pueblo sería hacer de este gobierno un segundo humalismo, continuando políticas neoliberales o incorporando a exministro de Justicia que ha empezado un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea”.



Estos encriptados mensajes se producen en medio de reportes sobre posibles cambios en el gabinete ministerial que lidera Guido Bellido y que se debe presentar ante el Congreso este jueves para conseguir el voto de confianza.

Cerrón defiende la conformación del actual gabinete, pese a los cuestionamientos a algunos de sus integrantes. Una reciente encuesta de IEP para La República reveló que un 79% de peruanos quiere cambios en el gabinete Bellido, ya de manera parcial o total.



Adicionalmente, la imagen controvertida del secretario general de Perú Libre estaría afectando el liderazgo del presidente Castillo. El 92% de peruanos cree que tiene influencia en el gobierno y, a la vez, el 49%, opina que es “mucha” su influencia, según IEP. Lo cierto es que Cerrón ha brindado hasta dos entrevistas en medios de comunicación, Canal N y el portal Sudaca, posterior a la juramentación del mandatario en las que ha explicado su proyecto político, mientras que el presidente todavía permanece en silencio frente a los medios.

¿Cómo interpretar de los tuits de Cerrón?

Para la analista política Giovanna Peñaflor, todavía no hay elementos para señalar que hay una distancia entre Cerrón y Castillo. Considera que, si bien podría haber distintos intereses entre ambos, todavía tienen muchos temas en común. Apunta, además, que ambos no han dado señales de entender la situación política que enfrentan.

“El diagnóstico es errado tanto en el presidente como en el señor Cerrón. En primer lugar, no entienden el tipo de mandato político que han recibido. Creen que la gente ha votado por el ideario, y eso es un error. No entienden que el cambio es un cambio en la forma de hacer política”, señala.

Pese a la percepción mayoritaria de la influencia de Cerrón en el Gobierno, Peñaflor pone por delante que las decisiones sobre el gabinete Bellido son responsabilidad del presidente Pedro Castillo. “Las personas que han sido designadas como ministros están ahí por decisión del presidente. Evidencian una forma de pensar del presidente. Pensar que esas decisiones no las tomó él y que cuando se aleje el señor Cerrón vamos a descubrir algo de lo cual no teníamos idea, me parece que es un error”, sostiene.

Peñaflor indica que el presidente Castillo tiene que tomar una decisión sobre si reconfigurar o no su gabinete. “Que le permita establecer un tiempo, del cual ya se gastó una parte importante de los 100 días, para poder demostrarle a la gente que puede hacerse cargo de la función que se le ha sido entregada”, dijo. Los cambios que se podrían producir también incluirían a Guido Bellido, consideró Peñaflor. “El premier ha mostrado que no puede blindar al presidente, impedir que se presentan crisis a cada rato, lo que muestran que no tiene el perfil de ser premier”, dijo.

Para la politóloga Paula Távara, los tuits de Cerrón podrían denotar que “está preocupado por poder algún nivel de liderazgo o relación permanente con el Gobierno”. Al igual que Peñaflor, Távara considera que ambos pueden estar de acuerdo en diversos temas; sin embargo, el presidente podría haberse dado cuenta que hay una necesidad por cuadros técnicos para gestionar el Estado.

“El presidente se ha dado cuenta de que hay situaciones, requerimientos de gestión que no puede llevar a cabo, que necesitan hacerse ajustes y que el señor Cerrón no le están gustando hacer estos ajustes”, indicó Távara y puntualizó el ejemplo del cambio de un perfil de Héctor Béjar por el de Óscar Maúrtua en la Cancillería.

Para Távara, el presidente Castillo tiene que lograr un difícil equilibrio entre tomar cierta distancia de Cerrón y al mismo tiempo gestionar un Estado. Considera que, en un proceso de voto de confianza, no puede romper con Perú Libre, si no tiene garantizado otro conjunto de votos en el Parlamento. “No puedes abandonar al partido para garantizar una votación sin tener en cuenta que al día siguiente siguen otras votaciones, de salidas de ministros, de intentos de vacancia, de comisiones investigadoras”, consideró.

La politóloga considera que el presidente sí está pensando en cambios en su gabinete, principal por la presión de poner a personas que sí tienen experiencia en poder gestionar un Estado. “Necesita gobernar y gestionar y no puedes permitirte en el Ejecutivo extender a aquellos que no te ayudan a gestionar”, indicó.

