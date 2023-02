El ex Defensor del Pueblo indicó que la asamblea constituyente es una pretensión de "grupos de extrema izquierda" | Fuente: Andina

El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez se pronunció respecto a la propuesta de consulta ciudadana para una Asamblea Constituyente, que es promovida por las bancadas de izquierda del Parlamento y que, además, es una de las exigencias de gran parte de los manifestantes contra el Gobierno y el Congreso.

"Es la fórmula ideal del fracaso"



Al respecto, Gutiérrez Camacho señaló que dicha "vía" no ha tenido "éxito" en ninguno de los países que han asumido dicho proceso y que, por ende, cabe esperar los mismos resultados en el Perú si prospera la referida iniciativa.

"No hay un solo país que, por la ruta que plantean, haya tenido éxito. Esa es la fórmula ideal del fracaso. Esa vía de la Asamblea Constituyente además es corporativista porque no plantea voto universal, ellos van a decirnos quiénes van a votar", indicó al respecto.

Asimismo, sostuvo que el país "no está en un momento constituyente" como, según dijo, si lo estuvo en los años 1978 y 1992.

"No es en balde que los teóricos hablen de un momento constituyente, de unas condiciones constituyentes. Tanto en el 78 como en el 92 se dio un momento constituyente y había consenso en este tema", indicó.

"Yo diría que no estamos en un momento constituyente, porque si les preguntamos a los ciudadanos cuáles son sus prioridades, si creen que una Asamblea Constituyente va a solucionarles los problemas, dirán que no, que lo primero es la educación, la salud, el empleo", agregó.

En ese sentido, consideró que la demanda de una Asamblea Constituyente es propia de grupos "de extrema izquierda" y que un referéndum sobre el tema no debe ser considerado como una "encuesta".

"Un referéndum no es una encuesta, eso no está en la Constitución. Tampoco la asamblea constituyente que es una sacada de vuelta que pretenden grupos de extrema izquierda (...) Esta fórmula nos plantean estas personas que son radicales y que además son prisioneros de una verdad: han visto una epifanía y nos quieren transmitir su verdad revelada que es la fórmula de todas las soluciones", sostuvo.



Además, indicó que la sola consulta a la ciudadanía sobre el tema es "altamente peligrosa" pues podría significar que la actual Carta Magna quede deslegitimada.

"Esa es una alternativa altamente inconstitucional (…) Si fuera así, al minuto siguiente la Constitución actual quedaría deslegitimada (…) Estaríamos introduciendo una bomba de consecuencias terrible si formuláramos la pregunta en esos términos. Me parece altamente peligroso (...) Si gana que la Constitución no debe mantenerse vigente, así no se modifica una Carta Magna", precisó.

"La Constitución actual ha permitido el crecimiento"

A su vez, quien fuera Defensor del Pueblo entre el 2016 y el 2022 indicó que se están transmitiendo "falacias" sobre la Constitución de 1993, la cual, dijo, ha permitido el crecimiento del país.

"Se está haciendo transitar ciertas falacias como verdades. Por ejemplo, se habla del capítulo económico de la Constitución cuando, con esta Constitución que tenemos, el Perú ha crecido como nunca, ha reducido la pobreza significativamente y los Gobiernos regionales que están en el sur y el oriente han tenido más plata que nunca", argumentó.

"Sin embargo, eso no es lo que se dice porque apelar a falsedades es más fácil que decir la verdad (…) Pareciera que apelar a una asamblea constituyente que va a caer del cielo y va a solucionar todos nuestros problemas sociales es más fácil que, simplemente, explicar que son problemas de gestión, de corrupción de políticos que están en esas regiones y que han sostenido a Castillo durante todo este tiempo", agregó.

Por otro lado, Walter Gutiérrez señaló que el actual conflicto social es "altamente politizado" y que el Congreso "debe entender" que la salida a la crisis es la convocatoria a nuevas elecciones generales.

"Este conflicto excede las fronteras de los conflictos que ordinariamente hemos tenido. Este conflicto es altamente politizado y tiene múltiples factores, incluso una influencia que viene desde afuera (...) La economía ilegal, para decirlo en una sola frase, y subyace una realidad: hay pobreza y hay desigualdad", resaltó.

"(El Congreso) debe entender que su tiempo constitucional ha terminado. Tienen que dar fin a su periodo y deben encontrar una salida lo más pronto posible a través de un adelanto de elecciones (…), sea el 2023 o a principios del 2024", añadió.