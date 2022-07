El ex Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que presentará una demanda constitucional contra el Presidente si no lo hace el Congreso | Fuente: Composición RPP

El ex Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en diálogo con RPP Noticias, señaló que existen "argumentos de sobra" para acusar constitucionalmente al Presidente de la República por vulnerar "sistemáticamente" la Constitución.

"[El Presidente] es un violador serial de la Constitución y por eso, se le puede iniciar un juicio por violación constitucional a partir de los artículos 99 y 44 [...] Si no se animan los congresistas a iniciar un proceso, deberían ser las demás instituciones o los ciudadanos", indicó.

En ese sentido, precisó que él presentará una acusación constitucional en los próximos días, si antes no lo hace ningún congresista.

"Si existe un congresista en el país que haya leído bien la Constitución, [que] se anime y de una buena vez presente una acusación constitucional. Si no lo hacen, yo lo haré", sostuvo. Además, señaló que ya la tenía "preparada".

"Yo soy una persona que está atenta a estos temas, voy acopiando argumentos y los hay más que de sobra para acusar constitucionalmente al Presidente", subrayó.

Según Gutiérrez, el jefe de Estado habría vulnerado, en más de una ocasión, la Constitución en diferentes actos de su gestión.

"Lo hizo cuando destituye al procurador Soria y con eso instrumentaliza el poder. Viola la Constitución [...] cuando nombra un ministro incompetente, se corrobora que es incompetente y lo sostiene hasta el final. Viola la Constitución [...] respecto a la libertad de expresión", detalló.

Investigación al Ejecutivo



Asimismo, el ex Defensor del Pueblo señaló que los ministros de Estado podrían ser procesados en una acusación constitucional como "cómplices" del Presidente.

"Debe leerse con cuidado el artículo 118 de la Constitución, los ministros en particular [...] Los ministros que no se despuntan de los actos del Presidente, participan y son corresponsables con el Presidente", explicó.

Además, Gutiérrez refirió que es un "disparate" el argumento respecto a que el Presidente no puede ser investigado por el Ministerio Público.

"La Constitución no protege al Presidente por cometer delitos [...] El derecho no es otra cosa que la formalización del sentido común. Yo veo que se hacen malabares del lenguaje jurídico para tratar de decir algo que la Constitución no dice. La Carta Magna aloja principios. Nadie puede creer en su sano juicio que la Constitución protege a un delincuente", sostuvo.

En ese sentido, Gutiérrez calificó de "coherente" la decisión de la Fiscal de la Nación de que se amplíe la investigación preliminar al Presidente.

"Digo coherente porque si su principal mandato es investigar y perseguir el delito, no se persigue si se pone pausa. Eso no era coherente con la Constitución, con los convenios internacionales en materia de lucha contra la corrupción", señaló.

Además, dijo estar a favor de que se impusieran medidas restrictivas contra el mandatario.

"Yo diría que sí deberían disponerse medidas drásticas contra el Presidente. Por ejemplo, impedir la salida del Presidente del país porque ya tenemos varios antecedentes. El caso de Toledo, el caso de Fujimori, el caso de Hinostroza. Entonces yo creo que (…) tarde o temprano el señor Castillo no va a ser solo procesado sino sentenciado", señaló.