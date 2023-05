Lima Walter Gutiérrez sobre candidatos a la Defensoría del Pueblo: “Tengo muy serias dudas y enorme preocupación”

El Pleno del Congreso sesionará este miércoles, a partir de las 03:00 de la tarde, para escoger al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, presidida actualmente por Eliana Revollar, quien asumió el cargo de forma interina tras la salida de Walter Gutiérrez.

Para la elección del nuevo defensor del Pueblo, se requiere el voto mayoritario de dos tercios del número legal de congresistas (87 votos).

Tras un largo proceso de elección, que fue suspendido en más de una ocasión por el Poder Judicial, el Parlamento deberá escoger entre los candidatos Jorge Luis Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor para relevar a Revollar. El primero es propuesto por las bancadas de Acción Popular y el Bloque Magisterial, mientras que el segundo fue presentado por Perú Libre.

Actualmente, ambos candidatos a la Defensoría del Pueblo laboran al interior del Parlamento.

De izquierda a derecha. Los candidatos Josué Gutiérrez y Jorge Rioja. Fuente: Composición RPP

A horas de la sesión del Pleno, el actual embajador de Perú en España y exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por el perfil y la trayectoria de los referidos candidatos.

La inquietud del embajador surge luego de que se conociera que el excongresista Gutiérrez Cóndor, candidato de PL, ejerció la defensa legal del exgobernador de Junín y líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón; además de supuestas omisiones de información en la declaración jurada de intereses que el abogado presentó a la comisión especial del Congreso, según Perú 21.

Mientras que Rioja Vallejos cuenta con un doctorado en Derecho y, actualmente, labora en el Congreso como especialista en el tema de Participación Ciudadana. También ejerce la docencia en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

“A mí me preocupa mucho. He visto los currículums de los dos candidatos, he revisado la trayectoria y no puedo negar que tengo muy serias dudas y enorme preocupación”, dijo al respecto Walter Gutiérrez.

Así, el funcionario hizo énfasis en que un defensor del Pueblo, además de velar por la defensa de los derechos humanos, debe ser un ‘contrapeso’ al poder.

“Frente a esto, todos debemos preguntarnos si es que las personas, que van a ser elegidas, van a tener la trayectoria, el perfil no solo para garantizar los derechos, sino para servir de contrapeso; es decir, que le digan al poder constituido que tal cosa no es correcta, desborda la Constitución y afecta los derechos fundamentales”, precisó.

Finalmente, el extitular de la Defensoría del Pueblo consideró que el Congreso tiene hoy una “enorme responsabilidad” para escoger al nuevo jefe de la institución.