¡No va más! LATAM Airlines Perú cancela la ruta Lima-La Habana por cobro de TUUA de transferencia: ¿Qué pasó?

LATAM Airlines Perú anunció la cancelación definitiva de su ruta aérea que conecta Lima con La Habana. La decisión, que entrará en vigencia a partir del 11 de marzo de 2026, se debe al desempeño financiero de la ruta, el cual se ve gravemente agravado por el próximo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia.

La aerolínea informa esta medida, la cual llega tras más de 23 meses conectando Perú con la "emblemática ciudad cubana", periodo durante el cual se transportó a cerca de 110,000 pasajeros.

La TUUA: ¿un cargo que rompe la viabilidad?

La principal causa de la insostenibilidad de la ruta es la tarifa adicional que Lima Airport Partners (LAP), el concesionario, pretende aplicar el 27 de octubre de 2025.

LATAM Airlines Perú explica que la ruta Lima-La Habana depende en gran medida de los pasajeros en conexión internacional, siendo aproximadamente el 70 % de sus viajeros personas en transferencia.

Este nuevo escenario de costos provocado por el cobro de la TUUA hace que la operación deje de ser viable económicamente. La aerolínea teme que muchos pasajeros en conexión opten por otros hubs regionales que no imponen este tipo de cobros, afectando la competitividad de la ruta frente a la competencia.

Alternativas para pasajeros afectados

LATAM Airlines lamentó los inconvenientes que esta decisión pueda generar a sus clientes y se comprometió con la búsqueda de soluciones para cada pasajero afectado.

Para todos los clientes que posean vuelos programados a partir de la fecha de cancelación (11 de marzo de 2026), se ofrecen las siguientes alternativas:

Adelanto de Viaje. Reembolso total del pasaje. Para los pasajeros que deseen mantener su itinerario, LATAM los contactará para ofrecerles alternativas de protección con otros operadores.

Finalmente, LATAM reconoció el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la evaluación de alternativas para evitar el cobro de la TUUA de transferencia.