"Sus días están contados": las reacciones de los congresistas al mensaje de Castillo por caso de su cuñada

Parlamentarios de las distintas fuerzas políticas opinaron sobre el sorpresivo Mensaje a la Nación del presidente de la República, Pedro Castillo, a propósito de la reciente intervención de la Fiscalía y el Equipo Especial de la PNP en la búsqueda de Yenifer Paredes, su cuñada, quien se encuentra prófuga de la justicia.

Recordemos que el presidente Pedro Castillo evitó responder a las acusaciones que pesan sobre él y afirmó que todo es un plan en su contra. "Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy Palacio de Gobierno y la casa presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitado el pedido de mi inhabilitación", cuestionó.

"Sus días están contados"

"El presidente por mandato constitucional tiene la obligación de ser el primero en dar el ejemplo de cómo cumplir las leyes. Aquí tenemos neuvamente el mundo al revés. El presidente es consciente de que sus días están contados", enfatizó el congresista de los no agrupados, Carlos Anderson, quien agregó que el mensaje presidencial mostró que el mandatario "no entiende lo que es legal y lo que es ilegal".

"Cómo puede ser una acusación, por ejemplo, de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, considerada ilegal. Cómo puede ser un acto ilegal una visita fiscal firmada por un juez. Cómo puede ser ilegal eso...no hay manera. Es el mundo al revés en el que vive el presidente donde lo legal, para él, es ilegal.", sostuvo Anderson en RPP Noticias.

"Lo ilegal, como todos los delitos de corrupción, pareciera que son parte de la normalidad en la que él está acostumbrado a vivir. Lo siento, pero en un estado de derecho las cosas no son así (...) Él no es el rey de Palacio de Gobierno, no es parte de una monarquía, no es el estado Vaticano es simplemente la residencia oficial del presidente de la República que está sujeta a cualquier mandato judicial. El presidente se ha equivocado probablamente ha cometido un delito al no haber permitido que se cumpla el mandato judicial y la acción de la Fiscalía", declaró el parlamentario.

Anderson señaló que lo ocurrido en Palacio de Gobierno —donde se demoró el ingreso de la Fiscalía y el equipo especial de la PNP— es una muestra que "el presidente está siendo uso y abuso de los poderes del Estado para protegerse él y proteger a su allegados de la acción de la justicia". "Realmente aquí hay encubrimiento, entorpecimiento a la acción de justicia, eso es un delito".

Temas de vacancia

Por otro lado, en diálogo con RPP Noticias, la congresista de Acción Popular, Karol Paredes, consideró que hay puntos suficientes para hablarse de una vacancia presidencial desde el parlamento en contra del mandatario.

"Realmente yo creo que ya hay puntos suficientes como poder ir pensando en una vacancia, principalmente en aquellos congresistas que aún no se han animado ni siquiera a decirlo. Estos indicios que hoy día nos han mostrado, creo que no es producto de la casualidad, creo que es parte de una investigación que se ha venido haciendo meses atrás. Además, el Presidente tiene que hacer un mea culpa", indicó la parlamentaria.

Sobre la postura del partido para presentar una posible moción de vacancia, Paredes espera que sus correligionarios estén en la misma dirección. "Yo no puedo hablar por ellos, pero creo que ya es momento de ir pensando en una vacancia del Presidente", añadió.