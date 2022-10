Yeni Vilcatoma fue congresista por Fuerza Popular | Fuente: RPP

La excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma calificó de "contradictoria" la liberación de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, pues consideró que fue la única a la que se le revocó la prisión preventiva. Para la también exprocuradora anticorrupción, en el caso por el que se involucra a Paredes Navarro ya se había comprobado que existía obstaculización a la justicia.

"Lo que sí considero que no es una decisión ajustada a ley es la liberación de la señora Yenifer Paredes el día de ayer, porque en su caso lo que se había demostrado es que existía obstaculización. Esa situación sobre las cámaras que se perdieron en Palacio, todos esos actos uno tras otro en un proceso, en un debate es considerado como obstaculización a la acción de la justicia. Por ese hecho no debieron haberle variado la prisión preventiva por la comparecencia con restricciones. Creo que es una decisión muy cuestionable y se ve contradictoria, pues el resto de personas que fueron parte de esa prisión preventiva en ese momento, en esa etapa, por los mismos hechos, sí siguen conservando esa medida. En todo caso, debieron haberlo revocado para todos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Vilcatoma indicó que Paredes estaba al tanto de su investigación en la Fiscalía y aún así acudió a Palacio de Gobierno. Para la exparlamentaria, este hecho significa que lo que buscaba la cuñada del presidente era protección.

"En el caso de Yenifer Paredes, ella sabía que estaba bajo investigación. El acudir a un estamento, como es el Palacio de Gobierno, sin ser ella funcionaria, solo por el hecho de ser familiar del presidente, implica que acude para recibir esa protección. ¿Y qué sucedió a continuación? No es que entró, la encontraron, salió y colaboró con la justicia. No. Se dio todo un despliegue cuestionable que fue seguido por la prensa y evidenciado por las autoridades. Y lo más grave: se hubiera corroborado que no hubo acto de obstaculización si se hubieran entregado las cámaras. Pero se hizo un informe de que estas habían desaparecido o que no enfocaban o que no había esa información", precisó.

Gabinete en la sombra: No hay forma de que el Poder Judicial eluda la prisión preventiva

Por otro lado, Vilcatoma hizo referencia a la decisión que deberá tomar el juez Víctor Zúñiga sobre el pedido de prisión preventiva realizado por la Fiscalía de la Nación en contra de los involucrados en el caso ´Gabinete en la sombra´.

"Yo he analizado el programa de requerimiento de prisión preventiva presentado contra los integrantes del ´Gabinete en la sombra´ y cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Fundamentalmente porque está acompañado por elementos de convicción graves y fundados que le dan la convicción al juez de que hay una probabilidad muy alta de los delitos que se han cometido y que fundamentalmente vinculan a estos integrantes del ´Gabinete en la sombra´. Yo creo que no va a haber forma en cómo el Poder Judicial pueda eludir dictar esa prisión preventiva", finalizó.