El vocero de Frente Amplio criticó a la Comisión de Constitución por falta de voluntad para aprobar el proyecto. | Fuente: Congreso de la República

El vocero de la bancada de Frente Amplio, Hernando Cevallos, criticó este domingo la reunión que mantendrá la Comisión de Constitución con la Comisión de Venecia sobre el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo.

Según explicó, la visita de esta delegación al Congreso de la República representa una maniobra dilatoria en perjuicio del proyecto de adelanto de elecciones. Cuestionó también que se tenga que pedir una opinión de esa comisión cuando la decisión sobre el proyecto corresponde a las autoridades locales.

“La intención de traer a la comisión es debilitar el proyecto (…) Las decisiones en torno al tema se toman acá en el país”, comentó el parlamentario de la bancada de Frente Amplio a la agencia Andina.

No hay voluntad de aprobar iniciativa

Cevallos comentó también que en la comisión presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) no existe la voluntad para aprobar la iniciativa de adelanto de elecciones. En esa línea, dijo que la recomendación que dará la Comisión de Venecia no tiene carácter vinculante.

"No hay voluntad de aprobar el proyecto, no la hay. Los miembros de la Comisión de Venecia son bienvenidos al Perú, pero lo que opinen no tiene carácter vinculante, darán su opinión y nada más", dijo.

La Comisión de Venecia se reunirá con los miembros de la Comisión de Constitución este lunes para conocer su posición en cuando al adelanto de elecciones, tras el pedido realizado por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea y Bartra, quienes consideran que la iniciativa es inconstitucional. La sesión está prevista para las 15:00 horas en el Parlamento.

Pronunciamiento de presidente de Comisión

Previamente, Gianni Buquicchio presidente de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, descartó que el grupo de trabajo se vaya a pronunciar sobre la constitucionalidad de la propuesta del presidente Martín Vizcarra sobre el adelanto de elecciones generales para 2020 y aseguró que esta tarea recae en el Tribunal Constitucional.

"La Comisión de Venecia prepara opiniones jurídicas con recomendaciones. Las opiniones pueden ser solicitadas por los poderes del Estado-miembro de la Comisión. La Comisión no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto. Esa es la tarea del Tribunal Constitucional", dijo al diario La República.