Alejandro Aguinaga: El presidente está incentivando un levantamiento para encubrir acusaciones

Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular, señaló este miércoles que el presidente Pedro Castillo está incentivando un levantamiento con el fin de encubrir los presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado.

En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, el legislador fujimorista indicó el mandatario está generando un “golpe de Estado” y que al promover actos de violencia por parte de la población estaría incurriendo en “una suerte de sedición”.

“El otro golpe de Estado, él lo está generando, no olvidemos cuando llenó Palacio de Gobierno de reservistas que hablaban de cerrar el Congreso y la violencia. Cuando trajo todos los ronderos que se paseaban con los machetes, en una clara amenaza a la paz pública, a la tranquilidad”, indicó.

“Evidentemente él está motivando o incentivando una suerte de sedición y eso no necesita el país. Un levantamiento, a través de esta gente, que está incentivando. Incentiva para poder encubrir ¿acaso los actos de corrupción los genera el Congreso?”, añadió el congresista.

Sobre acusación contra Pedro Castillo y rol del Parlamento

Aguinaga manifestó también que el Parlamento está buscando una salida constitucional para poner fin a la gestión de Pedro Castillo y que, si una eventual moción de vacancia no tiene el apoyo necesario, los legisladores buscarían suspender al presidente.

“El objetivo es salvar a Perú de fatalmente, este equívoco que hemos tenido en la elección y que nos ha conducido a poner un grupo de personas, capitaneados por el presidente, totalmente incapaces de gobernar y con una serie de ineficiencias en los manejos sectoriales, vía los ministerios”, dijo.

Asimismo, señaló al Congreso como el último bastión de la democracia y añadió que pese a la baja aprobación que tienen por parte de la población, los legisladores han trabajado para “defender la democracia” y evitar que “grupos chavistas” hicieran lo que quieran. Aunque también reconoció que esta baja popularidad es debido a que no han sabido comunicarse con la gente.

“Creo que este Congreso, no hemos sabido comunicar que se ha convertido en el último bastión de la democracia (…) Justamente como último bastión de la democracia, la Comisión de Constitución ha estado sacando normas sobre la confianza, porque si no te pasaban el coche por encima y una serie de situaciones, que han preservado que en estos momentos tengamos democracia”.

“No es ninguna exageración ni autovaloración, es una realidad. Quién defiende la democracia, tú crees que estos grupos chavistas, de extrema izquierda, ya hubieran hecho lo que han querido si no estuviera este Congreso, pero fatalmente no goza de popularidad, porque en algún momento no se ha sabido comunicar”, sostuvo.