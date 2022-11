Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez culminaron con sus alegatos finales. El 9 de noviembre es el turno de Guillermo Bocángel y Alexei Toledo. | Fuente: Andina

El excongresista Kenji Fujimori ofreció sus alegatos finales en el cierre del juicio oral en su contra por el caso Mamanivideos. Durante su intervención, el hijo menor del expresidente Alberto Fujimori indicó que no quiere saber nada de política, ya que le ha ocasionado daños a él y su familia, incluyendo el deterioro de la salud de su madre, Susana Higuchi, quien falleció en diciembre de 2021.

"Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado, y no quiero saber nada de política. No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres, pero en forma especial a mi madre, porque desde el año 2018 estuvo a mi lado en cada una de las sesiones que asistí y pude ver cómo poco a poco se fue deteriorando su salud hasta su fallecimiento", dijo desde la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

Por otro lado, aseguró que no volverá a Fuerza Popular, agrupación política que lidera su hermana, Keiko Fujimori, al considerar que intentaron inhabilitarlo sin presentar mayores fundamentos.

"Ese Congreso (de 2018, de mayoría fujimorista) quiso inhabilitarme pero no lo pudo lograr. Hoy la Fiscalía retoma el objetivo de Fuerza Popular de querer inhabilitarme. Y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad, planteando una tesis sin fundamento alguno. Desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí", aseveró.

A Kenji Fujimori se le acusa de la comisión de los presuntos delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado por pretender comprar votos de congresistas a fin de evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La Fiscalía solicita 12 años de prisión en su contra.