Cavero sobre reelección de alcaldes y gobernadores: "Los ciudadanos tienen que tener la voluntad de decidir"

El parlamentario se mostró a favor de que vuelva la reelección de las autoridades ediles y regionales. En ese sentido, pidió a las bancadas evaluar la propuesta.

El congresista Alejandro Cavero manifestó este viernes estar a favor de la reelección de los alcaldes y gobernadores en el país. En ese sentido, expresó que es la gente quien debe decidir si les da la confianza a sus autoridades.

"Mi partido ha sacado un comunicado ayer manifestándose a favor de la reelección. Yo he votado a favor de la reelección y creo que los ciudadanos tienen que tener la voluntad o no de decidir si le ratifican la confianza a una autoridad ya sean congresistas, alcaldes o gobernadores porque finalmente el pueblo es el soberano para decidir a quién se ratifica o no", manifestó en conferencia de prensa.

Cavero exhortó a sus colegas de todas las bancadas a analizar la propuesta nuevamente. En ese sentido, comentó que se estaría limitando a la población de tomar esta decisión.

"Es la ciudadanía quien toma esa decisión y creo que al no permitir esto se ha limitado una libertad ciudadana. Yo invito a los colegas parlamentarios a reflexionar", enfatizó.

Retiran proyecto

Alianza para el Progreso retiró el proyecto de ley que impulsó para modificar la Constitución Política y permitir que los alcaldes y gobernadores puedan ser reelegidos. Luis Valdez, secretario general del partido, señaló a RPP que aún no hay consenso entre las bancadas para alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

“Por lo menos en las últimas aproximaciones hemos podido advertir que todavía hay algunas dudas en algunas bancadas y congresistas”, señaló Valdez, justificando la decisión de su partido de dar marcha atrás con la iniciativa.

Luis Valdez no descartó que desde APP se presente otro proyecto de ley en apoyo con otras bancadas para conseguir la reelección de alcaldes y gobernadores:

“Por qué no plantear una propuesta mancomunada colectiva dentro del Parlamento, sería importante que una reforma de esta naturaleza y magnitud, que creemos desde Alianza para el Progreso es importante, se haga a través de una propuesta conjunta”, indicó.