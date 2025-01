Congresista Eduardo Castillo: “El Midagri debería implementar una política de educación al agricultor para” promover “la variedad de cultivos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista Eduardo Castillose pronunció sobre la sobreproducción de mango en el norte del país. | Fuente: RPP

El parlamentario Eduardo Castillo Rivas, presidente de la Comisión Agraria del Congreso, se refirió a la crisis de sobreproducción de mangos que enfrentan los agricultores del norte del país.

En Ampliación de Noticias, el congresista se mostró en desacuerdo con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, quien hace unos días solicitó a los agricultores no plantar más mangos en los próximos tres años debido a la sobreproducción de este producto en la temporada actual.

“Discrepo totalmente con el señor ministro. El mango es un cultivo permanente, que tú lo siembras y te puede dar frutos durante 20, 40 o 50 años. Así que la sobreproducción también se puede dar el año que viene o en dos años”, indicó.

En esa misma línea, Castillo exhortó al Midagri a “implementar una política” para educar “a los agricultores” sobre las diferentes variedades de cultivos, por ejemplo, la “frambuesa”.

“La frambuesa es una opción que nos está mostrando una de las instituciones del Ministerio de Desarrollo Agrario. Anualmente, se están viendo que más o menos 1 000 hectáreas, nos dicen las estadísticas, 1 000 a 1 500 hectáreas entran con nuevos sembríos de mango; es decir, con mango nuevo. Ante esto, yo creo que el Ministerio de Desarrollo Agrario debería implementar una política de educación al agricultor para la variedad de cultivos porque -definitivamente- ya estamos viendo un fenómeno de sobreproducción”, acotó.

Asimismo, el congresista alertó sobre los problemas de salud que pueden provocar en la población que los frutos de la sobreproducción estén tirados en las pistas y calles, y no sean recogidos por las autoridades.

“El mango se encuentra tirado. […] Esto va a generar plagas, roedores y enfermedades. […] Le he comunicado al señor ministro a través de un documento que -de inmediato- venga Senasa con todos los materiales a hacer un barrido de todos los cultivos, sembríos y cosechas que tengan que ver con el mango y el limón”, indicó.

“La gestión pública no está dando resultados”

El congresista Eduardo Castillo Rivas se mostró crítico con el Ejecutivo. En ese sentido, señaló que “gestión pública” del Gobierno de Dina Boluarte ha sido “muy débil” para atender los llamados de la ciudadanía, en este caso, el pedido de los agricultores.

“La gestión pública en estos momentos está venida menos y no tenemos por qué excluir al Ministerio de Desarrollo Agrario. La gestión pública no está dando resultados, no se vienen ejecutando acciones concretas de cara a la ciudadanía; en este caso, de cara al agricultor. […] El señor ministro me decía: ‘Congresista, ya estoy viendo la posibilidad de hacer tres plantas de deshidratación de fruta’, pero sí, claro, cuando ya ves el problema, pero antes de que lo hayas visto qué estamos haciendo, esas máquinas de deshidratación de fruta ya deberían haber estado trabajando en esta sobreproducción de mango y de limón’”, acotó.

“Hay un conjunto de factores como el climático, el geográfico y -por supuesto- la dejadez en la gestión pública. Siempre he dicho, la gestión pública definitivamente en este Gobierno ha sido muy débil y contra eso nosotros, fiscalizadores, jugadores y controladores de la gestión pública hemos hecho una lucha incansable y la seguimos haciendo”, concluyó.