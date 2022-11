Alejandro Cavero critica a Aníbal Torres por insistir con la cuestión de confianza: "Es un zombie político"

Alejandro Cavero señaló que el premier solo buscaba victimizar al gobierno con el pedido de cuestión de confianza | Fuente: Composición

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País), secretario de la Comisión de Constitución, calificó al premier Aníbal Torres como un "zombie político" tras su insistencia de presentar una cuestión de confianza en el Parlamento que fue archivada.

"Desde mi punto de vista, el premier es en este momento un zombie político y le han dicho que 'si tú vas a morir y caer en el camino, llevate algo, una bala de plata...algo que te pueda servir' y creo que eso es lo que está tratando de hacer", aseguró el parlamentario en Las Cosas Como Son.

Previo a ello, señaló que el premier solo buscaba un show junto con la denominada marcha 'La toma de Lima' el día de ayer para que aparezca en el Pleno con el fin de "hacer el teatro de victimización y así poder decirle a la OEA que el Congreso no lo deja trabajar".

"El señor Torres lo que quería era la exoneración del dictamen y la aprobación de la derogación de un proyecto dado por este Congreso y, además, declarado constitucional por el propio Tribunal Constitucional. Eso era evidentemente lo que el señor Torres no podía hacer", agregó el congresista Cavero.

En ese marco, sostuvo que el Congreso solamente le devolvió la carta para decirle al premier que el pedido no es atendible porque "no puede acudir a pedir una cuestión de confianza porque no le compete" al ser una solicitud que "constitucional y reglamentariamente no podía hacer".

"El artículo 86 del reglamento es clarísimo: el Gobierno no puede hacer cuestiones de confianza por competencias exclusivas y excluyentes del Congreso", aseguró.

Argumentos para archivar pedido

Cavero recordó que el proyecto tenía más de siete meses en la Comisión de Constitución y que el Gobierno aprovechó la coyuntura para pedir la cuestión de confianza. Argumentó que en octubre del año pasdao, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

"Perdierdon 4 a 2 de la constitucionaldiad de la ley, básicamente porque lo que hace la ley —es en lugar de lo que dice el Gobierno— es que restablece el equilibrio de poderes. Evita que vuelvan a ocurrir cosas como la denegación fáctica del pasado con Martín Vizcarra o hacer cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales que serían una aberración jurídica", declaró en Las Cosas como Son.

De haberse aprobado, el gobierno "podría tener la capacidad de hacer cuestión de confianza por la misma que dice para derogar esta ley, porque lo querían es hacer cnfianza para la reforma de la constitución o convocar una asamblea constituyente, eso sería una cajara de pandera nefasta", apuntó Cavero en RPP.

En esa línea, señaló que la Comisión de Constitución no actuó en base a la respuesta del presidente del Parlamento, José Williams, al pedido de Aníbal Torres. "Yo entiendo que ha sido de acuerdo a la mesa directiva, él ha enviado como presidente pero la mesa directiva ha llegado un acuerdo en si procede ese pedido".

Por otro lado, señaló que cualquier declaración del presidente Pedro Castillo que impida o petardeé la función del Congreso, "podría ser sujeto a una acusación que se sumaría a su largo prontuariado". Ello tras el anuncio del mandatario en que daría un mensaje en las próximas horas tras la negativa del pedido de cuestión de confianza.