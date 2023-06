Congreso Alejandro Muñante anuncia denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por cierre del Congreso del 2019

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), adelantó este miércoles que está alistando una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el cierre del Congreso del 30 de setiembre del 2019.

El congresista Alejandro Muñante insistió en que el cierre del Congreso del año 2019 fue un acto "inconstitucional". | Fuente: RPP

El anuncio del legislador se produce poco después de que el Tribunal Constitucional (TC) determinara que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo – argumento que empleó Vizcarra Cornejo para disolver el Parlamento – va en contra de la Constitución.

“Hay que abrir el debate. Estoy preparando la denuncia constitucional. Algunos dicen que no aplicaría [para su caso], pero no estamos hablando de una ley, sino de un acto de infracción constitucional. Solamente las leyes no se pueden aplicar con retroactividad”, declaró a los medios de comunicación.

Muñante alegó que el cierre del Congreso, ordenado por el expresidente al interpretar que el Legislativo denegó fácticamente la confianza presentada por su premier Salvador del Solar, fue un acto “desdeñable” e “inconstitucional”.

Estos actos inconstitucionales y arbitrarios, cometidos por golpistas que fungían de demócratas (2019/2022), no tenían otro fin que liquidar nuestra democracia y lapidar nuestras instituciones. Ninguno fue menos malo que el otro. Ambos igual de deleznables. #GolpeDeEstado pic.twitter.com/ez8VqnmIF8 — Alejandro Muñante 🇵🇪 (@AlejoMunante) June 21, 2023

“Este acto ha sido desdeñable contra la democracia y ya el Tribunal Constitucional ha resuelto que la denegación fáctica es contra la Constitución. Abramos el debate, la denuncia constitucional va a servir para eso”, aseveró.

Asimismo, el integrante de la Mesa Directiva afirmó que la denuncia constitucional alcanzará a los refrendaron el Decreto Supremo 165-2019-PCM, el cual oficializaba el cierre del Legislativo.

En el dispositivo legal figuran como firmantes Martin Vizcarra y su entonces primer ministro Vicente Zeballos Salinas.

“Es importante que todos vengan a comparecer ante la justicia. Nosotros ya sabíamos que esto era abiertamente inconstitucional, solo que no teníamos el instrumento legal y jurídico”, finiquitó.

¿Qué dice el pronunciamiento del TC?

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció este lunes sobre la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Ejecutivo, respecto de la cuestión de confianza, que declararon fundada. En ese sentido, indicaron que la denegatoria fáctica de dicha figura es contraria a la Constitución.

La institución indicó, además, que es competencia del Congreso determinar su rechazo, rehusamiento y su negatoria ante la propuesta del Poder Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional anuló también el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre de 2022, en cuanto establece que el rechazo de plano supone el rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza.

"Declarar fundada en parte la demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, ANULAR el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre de 2022 en cuanto establece que el rechazo de plano supone el rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza", se lee en la sentencia del TC.