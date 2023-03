Martín Vizcarra cuestiona su inhabilitación y no descarta postular a la Presidencia de la República

El Congreso de la República inhabilitó a Martín Vizcarra.

El expresidente Martín Vizcarra se mostró optimista en que este 16 de marzo el Poder Judicial resuelva a su favor la demanda de amparo que presentó contra el Congreso para anular la inhabilitación por cinco años del ejercicio de la función pública y asumir su escaño o participar en el adelanto de elecciones generales.

"Esa fue la segunda inhabilitación contra toda lógica porque el Congreso de la República y la Constitución dicen que la máxima inhabilitación es de 10 años. A mí me inhabilitaron cuando fui electo congresista el 2021 para que no pueda ejercer y luego me vuelven a inhabilitar por cinco años más. Ambas están con recurso de amparo", indicó.

En medio de este escenario, Martín Vizcarra señaló que sus objetivos políticos representan un proceso independiente a su pedido para revertir su inhabilitación por parte del Congreso, la cual calificó de "ilegal, inconstitucional y abusiva". Según dijo, la decisión del Parlamento se debe a que durante su mandato tomó decisiones "muy firmes contra los partidos políticos y grupos económicos de poder".

"Por las decisiones que yo tomé en los dos años y diez meses que fui presidente de la República han tomado decisiones que no se acogen a la Constitución. Primero, en noviembre del 2020 con una vacancia que no tenía justificación y poco a poco se va a tener todos los elementos de juicio que sustentan que no hubo justificación", apuntó.

Al ser consultado sobre sus intenciones de postular a la Presidencia de la República, Martín Vizcarra no descartó esta opción, aunque reconoció que esto dependerá de que pueda revertir las inhabilitaciones que pesan en su contra. Además, anunció que pronto estará inscribiendo de manera formal el partido político que lidera.

"Yo como ciudadano quiero seguir sirviendo a mi país en donde me encuentre. Si se da la posibilidad en una de las diferentes variables que pueda postular y recibir el respaldo de la población, puede ser una opción, pero no es la única opción. En marzo estamos culminando nuestra inscripción de un partido que va a tener vida activa", señaló.

En otro momento, Martín Vizcarra evitó responder al expresidente Pedro Pablo Kuczynski -quien reemplazó tras su renuncia- luego de que éste lo acusara de un "complot" para sacarlo del cargo. Al respecto, el también exministro dijo que lo recuerda "con mucha estima"; sin embargo, dijo que "le faltó convicción política para ejercer el cargo de Presidente".

"Lo respeto y lo estimo mucho; sin embargo, yo no hablo hace mucho tiempo con él, entonces el entorno que rodea al expresidente Kuczynski le dice al oído lo que finalmente él expresa y ha expresado esa opinión que no la comparto, pero la respeto. Si vemos por dónde va la línea de sus declaraciones, es la línea del entorno que está a su lado", apuntó.

En mayo del año pasado, el Congreso aprobó inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Martín Vizcarra, por una infracción constitucional que cometió el exmandatario al artículo 126 de la carta magna.

La medida se aprobó con 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones. De esta manera, se avaló el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso anterior, a raíz de la acusación que fue presentada por la exparlamentaria Yeni Vilcatoma.

Martín Vizcarra es acusado por haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. En ese entonces, según el informe, no renunció a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S. A. C cuando cumplía sus funciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El documento de la subcomisión señala que el expresidente habría favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de obras públicas mientras desempeñaba el referido cargo bajo el gobierno de Kuczysnski.

Esta era la segunda vez que Vizcarra Cornejo es inhabilitado de la función pública, pues el pleno del Congreso lo ha inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por otros 10 años, por el caso de la vacunación irregular a funcionarios públicos con dosis de Sinopharm. El exmandatario también se había inoculado en secreto junto a sus familiares.

