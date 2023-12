Alejandro Muñante: "Está claro el conflicto de intereses que hay en la Junta Nacional de Justicia"

El congresista Alejandro Muñante aseguró este viernes que la JNJ ha infringido la constitución porque entre "gallos y medianoche" suspendieron a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Para el parlamentario, la entidad se encuentra en calidad de agraviada en la hipótesis de la Fiscalía y aun así fueron jueces y parte cuando por este hecho decidieron retirar a la titular del Ministerio Público de su cargo.

"Lo que yo veo es una clara afrenta al debido proceso. Está claro el conflicto de intereses que hay en la Junta Nacional de Justicia. Hay un interés directo en los resultados de este procedimiento de suspensión y posterior destitución porque hay procesos abiertos entre ambos entes tanto en la JNJ como en la propia Fiscalía. Incluso han llegado hasta procesos de amparo donde le han dado una medida cautelar en favor de Patricia Benavides", afirmó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Muñante consideró que Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, debe mostrar pruebas porque hasta el momento no hay ningún hecho delito flagrante que involucre a la suspendida fiscal de la Nación. El legislador consideró que los chats solo muestran coordinaciones.

"Mientras se haya quedado en coordinaciones en la emisión de alguna opinión, en lo que cree que podría pasar después. Yo digo sí yo voto así puede pasar esto. Eso no es un delito. El delito es 'vote por esto y yo le doy esto'. Eso no se ha corroborado y si no se hace habrá quedado todo en una simple coordinación", sostuvo.

Alejandro Muñante anunció la presentación de una moción en el Congreso para remover a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber suspendido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación ante las acusaciones que la involucran en una supuesta organización criminal. El parlamentario señaló que entre lunes y martes podría verse esta iniciativa en el Pleno del Legislativo.

"No hay procesos express"

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) afirmó que todos los procedimientos disciplinarios que realizan se rigen por reglamento y rechazó que alguno de ellos sea de manera “express”, esto tras los cuestionamientos de la suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides.

La exfiscal de la Nación indicó que “esta resolución express” que le impuso el organismo constitucional autónomo “tiene motivaciones políticas" que buscaban su suspensión y así las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político "vuelvan a apoderarse del Ministerio Público”.

Al respecto, la JNJ señaló que “todos los procedimientos disciplinarios que realiza la JNJ son predictibles” y que “se rigen por la Ley Orgánica y el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios que son de conocimiento público, especialmente por quienes desempeñan las carreras fiscal y judicial”.

La Junta Nacional de Justicia suspendió provisionalmente durante seis meses a Patricia Benavides como fiscal suprema, por lo que deberá dejar el cargo de fiscal de la Nación.