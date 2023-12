Zoraida Ávalos sobre suspensión de Patricia Benavides: “Se hubiera evitado el problema si daba un paso al costado”

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se refirió este viernes a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender temporalmente a Patricia Benavides como fiscal suprema y, por lo tanto, del cargo de titular del Ministerio Público, por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas de la institución y con vínculos en el Congreso.

En declaraciones al programa La Rotativa del Aire- Edición Mañana, la abogada precisó que Benavides Vargas se “hubiera evitado todo el problema” si dejaba el cargo después de conocerse que su exasesor principal Jaime Villanueva sería el nexo con un grupo de congresistas para influir ilícitamente en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la remoción de los miembros de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

“Una de las razones por las cuales se le ha suspendido a la señora Patricia Benavides es porque, de alguna manera, podría obstaculizar esa investigación. Ella se hubiera evitado todo el problema si hubiera dado un paso al costado. Seguiría siendo fiscal suprema, pero dejaba el cargo de fiscal de la Nación para que sea otro quien esté a la cabeza de la institución”, declaró.

“Si tú eres inocente, entonces declaras y respondes las preguntas. Y cuando vas a la JNJ, pues contestas. A todas luces, no quiere contestar. Cuando uno es inocente, uno no se molesta porque se investiguen. Lo único que uno pide es que respete el debido proceso”, agregó.

Ávalos relacionó así los chats y audios de Villanueva –que evidenciarían las coordinaciones entre el otrora hombre de confianza de Patricia Benavides con determinados congresistas– con su inhabilitación por cinco años en el ejercicio de la función pública, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Y es que el pleno del Congreso la inhabilitó en junio de este año por suspender en enero del 2022 las investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo por los casos Petroperú, Provías y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, hasta que culminara el mandato presidencial.

“Acá lo que se ha visto es que eso era un canje de votos, que mi suerte estaba echada. Es por eso que los votos de los señores llamados por la prensa “mocha sueldos”, “Los Niños” y los cerronistas votaron en mi contra; porque fue un pacto infame. Era la cabeza de Zoraida Ávalos versus impunidad de la carpeta fiscales de los congresistas que tenían procesos”, alegó.

“Esperemos que acabe la investigación. Estoy segura que mi inhabilitación tuvo otro trasfondo”, añadió.

¿Zoraida Ávalos podría recuperar el cargo de fiscal suprema tras fallo judicial?

En otro momento, Ávalos consideró que, si se confirma el fallo judicial que archivó la denuncia en su contra que emitió el Congreso, podría recuperar su cargo como fiscal suprema.

La abogada señaló que el caso puede ser “susceptible de apelación y eso no me molesta”, tras ratificar que no cometió delito alguno al suspender las investigaciones contra Castillo Terrones.

“Según el artículo 100 de la Constitución, recuperaría todos mis derechos”, apuntó.

Como se recuerda, el Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró fundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de Ávalos contra la decisión del Congreso de la República, que, en junio último, la inhabilitó por cinco años.

En ese sentido, según la resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley, se pide sobreseer el caso de la exfiscal de la Nación al no probarse “el delito contra la administración pública” en la modalidad de omisión de actos funcionales.