Alejandro Muñante devolvió bono de 9 mil 900 soles "por no considerarlo pertinente"

En tanto, Héctor Acuña dijo que él sí merecía el bono extraordinario. | Fuente: Congreso

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, devolvió el bono extraordinario de 9 mil 900 soles que se les otorgó a los 130 parlamentarios por decisión de la Mesa Directiva del Legislativo. A través de un oficio dirigido al Oficial Mayor, Muñante indicó que se trata de una decisión personal.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para informar que he procedido a devolver el bono de 9 mil 900 soles por no considerarlo pertinente y cuya motivación no ha sido debidamente justificada. Esto obedece a una decisión estrictamente personal", se puede leer.

Héctor Acuña dice que "merece" el bono para congresistas

Contrario a lo dicho por Muñante, el legislador de Unidad y Diálogo, Héctor Acuña, dijo que sí merece el bono de 9 mil 900 soles y que quienes consideran que no lo merecen, deberían devolverlo.

"La lógica es que, si hay que premiar, se debe premiar a quien corresponde, porque en el Congreso, como toda empresa, hay trabajadores que sí trabajan, que lo merecen, y hay otros que tampoco", indicó.

"En mi caso, sí (lo merezco). Yo lo puedo demostrar, porque dedico tiempo, ahí están mis leyes, mis actividades que hago", agregó.