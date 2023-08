Lizarzaburu: "Espero que Alejandro Soto pueda aclarar todo o tendrá que dar un paso al costado"

Congreso Lizarzaburu dijo esperar que el presidente del Congreso dé sus descargos y pueda "aclarar" todos los cuestionamientos

El día de ayer, lunes, se instaló la Comisión de Ética del Parlamento y se eligió al congresista Diego Bazán (Avanza País) como presidente de ese grupo de trabajo. Con ello, se espera que se aborden los cuestionamientos que han ido dándose a conocer contra el presidente del Legislativo, Alejandro Soto.

Al respecto, el parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu, miembro de dicha comisión, señaló que, este jueves a las 9am., la Comisión de Ética abordará los cuestionamientos contra el presidente del Congreso y que espera recibirlo para que dé "un resumen de toda su situación y aclararlo lo más pronto posible".

"Creo que debemos esperar al día jueves, que veamos las cosas en la Comisión de Ética, y vamos a tener un panorama mucho más claro de la situación del señor Soto, porque deben darse las satisfacciones (…) y, a raíz de ello, podremos tomar una decisión o no", indicó.

"Yo espero que este jueves podamos tener las cosas bien puestas en la mesa (...) No queremos este tipo de incomodidades que se generan a partir de estos acontecimientos que nos estamos enterando y esperamos que en la comisión podamos, de manera objetiva, lograr el consenso de respuesta que se le quiere dar a este tema", agregó.

En ese sentido, señaló que si las pruebas demuestran su responsabilidad, "tendría que dar un paso al costado".

"Yo espero que el señor Soto brinde sus descargos y pueda aclarar todo esto o, en su defecto, tendrá que dar un paso al costado si las pruebas así lo dicen", precisó.

"Es muy triste que nosotros estemos en estas posiciones cuando deberíamos juntarnos para trabajar para la Nación (...) Estamos metidos en esta diatriba del señor Soto cuando estamos parando temas que son muy sensibles. Deberíamos poner foco en tratar de arreglar esto lo antes posible", puntualizó.

"No puedo controlar que alguien de mi despacho vaya contra quien me ataca"

Por otro lado, Lizarzaburu Lizarzaburu se pronunció sobre la última denuncia periodística contra Soto Reyes, respecto a que los trabajadores de su despacho habrían operado articuladamente, desde las redes sociales, para atacar a otros parlamentarios y manifestarse a su favor.

"Es fácil corroborar, porque se puede ver en los teléfonos, pero no se puede estar controlando lo que pueda decir alguien. Yo no puedo controlar que alguien de mi despacho pueda ir contra alguien que me está atacando. También hay que ponderar eso", sostuvo.

No obstante, señaló que no estaba a favor de dichas prácticas si no eran por iniciativa propia.

"Los asesores tienen la camiseta puesta de su despacho (…) y si ven, seguramente, que atacan a su jefe, responden; pero (…), en esos chats se demuestra que no es así. Si no es así, son malas prácticas y estoy en contra de ello", afirmó.