Héctor Valer dice que "no confía" en la objetividad de Diego Bazán en la presidencia de la Comisión de Ética

Congreso Héctor Valer acusó a Diego Bazán de tener "doble moral"

El congresista Héctor Valer (Somos Perú), miembro de la Comisión de Ética, cuestionó la "objetividad" del parlamentario Diego Bazán como presidente de dicho grupo de trabajo que el próximo jueves abordará las denuncias formuladas contra el presidente del Congreso.

En ese sentido, Valer señaló que Bazán Calderón, en abril de este año, renunció a la comisión multipartidaria que investigaba los presuntos contratos irregulares entre el Ministerio de Transportes (MTC) y empresas chinas. Esto, según Valer Pinto, para que el congresista de Avanza País pueda viajar a China.

"Ojalá el congresista Bazán tenga una calidad moral muy alta, diferente a la comisión china donde era secretario y renunció a esa comisión para viajar a China llevándose toda la información que se estaba discutiendo en esa comisión de investigación", señaló.

En base a ello, dijo no confiar en la "objetividad" de Bazán al frente de la Comisión de Ética.

"Yo no confío porque, lamentablemente, su doble moral hace de que esta comisión no tenga objetividad. Sin embargo, los integrantes de ella no lo permitiremos", sostuvo.

Respecto a las investigaciones de los cuestionamientos contra el titular del Parlamento, Héctor Valer dijo que ahora solo se conoce lo difundido en medios de comunicación y que espera que se recabe toda la información respectiva.

"Ojalá haya un ponente de cada uno de estos temas con la finalidad de que pueda acopiar toda la documentación, indicios, pruebas, y (…) llegar a una conclusión. Lo que sabemos actualmente son noticias (…) Por tanto, la Comisión de Ética necesita tener un expediente debidamente recaudado, foliado", puntualizó.

Kira Alcarraz: "No pongo las manos al fuego por nadie"

Por su parte, la parlamentaria Kira Alcarraz (Podemos), también integrante de la Comisión de Ética, dijo que no pone "las manos al fuego por nadie" respecto a Diego Bazán, pero consideró que su labor será evaluada "en la cancha".

"Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero espero que sea justo y equilibrado y, más que nada, que sea objetivo. No puedo adelantar algo porque aún no lo he visto en la cancha. Ahora que el jueves hagamos la primera sesión, veremos qué resultado nos da. Ahí sacaremos conclusiones de si califica o no califica", indicó.

Respecto al proceso contra Alejandro Soto, la congresista dijo esperar "coherencia" y "objetividad" en las investigaciones y que no sea una "cacería de brujas".

"Es lo primero que se va a ver en la Comisión de Ética y creo que todos debemos ser coherentes con lo que se va a votar. Puede ser amigo de cualquiera, pero aquí nadie está por encima de la ley. Si hay algo que criticar o acusar se va a hacer con la transparencia del caso", señaló.

"Esperamos que las decisiones no sean tomadas por algo personal, que sea algo equilibrado y justo porque a veces hemos visto que por algo personal hacen una cacería de brujas y no deberíamos utilizar la Comisión de Ética para eso", agregó.