Alejandro Soto dice que no ha cometido "ningún delito" que le impida ejercer la presidencia del Congreso

Congreso El presidente del Congreso dijo que está en el cargo "por la decisión del voto de los congresistas de la república"

El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, brindó hoy, martes, breves declaraciones al canal del Congreso ante el anunciado inicio de investigaciones en su contra en la Comisión de Ética por los cuestionamientos surgidos en los medios de comunicación durante las últimas semanas.

En ese sentido, Soto Reyes dijo que "baja al llano" para dar las explicaciones respectivas y que no tiene ningún impedimento legal para ejercer el cargo.

"Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que no he cometido ningún delito, que no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal", señaló.

Además, pidió a los congresistas "respetar" las resoluciones del Poder Judicial que, según dijo, acreditan que no tiene "antecedentes penales".

"Lo que sí quiero invocar a los congresistas es lo siguiente: tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado. Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento", aseveró.

"Si el Registro de Deudores por Reparaciones Civiles (Redereci) dice que no soy deudor. Esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública”, agregó.

Finalmente, el titular del Legislativo dijo mostrarse "firme, transparente y con documentos ante el país y que el país conozca que aquí estoy por la decisión del voto de los congresistas de la república".

Investigaciones en la Comisión de Ética

El presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, en diálogo con RPP Noticias, indicó que este jueves se realizará "el inicio del proceso indagatorio, de oficio, de los casos que involucran al congresista Alejandro Soto" y que se abordará tres casos cuyos hechos se habrían cometido "desde el 23 de julio del 2021 en adelante".

"Hemos delimitado tres casos que consideramos que se debe someter a votación de la comisión. El primero es donde se involucra a la hermana de su supuesta pareja. El otro tema es el supuesto de la ley que lo favorecería y, el tercero, es de estos trabajadores que habrían realizado pagos para publicidad y propaganda", sostuvo.

"En ese sentido, son tres casos que se van a manejar de manera individual, cada uno se va a votar y, obviamente, tengo la confianza de que va a proceder el proceso indagatorio, luego viene la investigación, se tendrá las audiencias del caso y, finalmente, se determinará responsabilidad", explicó.