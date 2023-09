Rector de la UNSAAC dice que existe una comisión que investiga posgrado de Alejandro Soto y niega blindaje

Congreso El rector de la UNSAAC negó recibir presiones por parte del presidente del Congreso

Eleazar Crucinta, rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en diálogo con RPP Noticias, indicó que su casa de estudios sí ha conformado una comisión investigadora de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en torno a los estudios de posgrado que llevó el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en dicha universidad.

Esta confirmación se da frente a lo referido por el decano de la Facultad de Derecho de la UNSAAC, José Béjar, en RPP Noticias, sobre que no existiría ninguna comisión de ese tipo ni se impulsó su creación en el Consejo Universitario.

"No hay ninguna investigación (…) Yo tengo conocimiento de que no hay ninguna comisión ni ninguna investigación. Caso contrario, el señor rector ha manifestado en el Consejo Universitario que él es muy humano y que, por tanto, (en) este asunto él no ha nombrado ninguna comisión, no hay nada concreto. Solo es una mera declaración del señor rector", sostuvo Béjar Quispe ayer, domingo, en la Rotativa del Aire.

Al respecto, Crucinta Ugarte señaló que la investigación se lleva a cabo en la Escuela de Posgrado, por lo que, según dijo, no se conformó en Consejo Universitario.

"Se ha conformado una comisión y tengo entre manos la Resolución Directoral N° 2721 que sí existe una comisión que está investigando todos los actuados, a pesar de que, directamente, nosotros no tenemos ninguna denuncia, pero por los medios de comunicación sí hemos tomado conocimiento y, a partir de ello (...), se ha conformado esta comisión", sostuvo en Ampliación de Noticias Regional.

"Ni bien hemos conocido estas circunstancias (…), yo saqué un memorando dirigido a la directora de la Escuela de Posgrado para que conforme una comisión para hacer los actuados necesarios. Y esa comisión está actuando en estos momentos y estamos a la espera de que nos puedan dar los resultados. En el Consejo Universitario, no podemos armar una comisión porque es en la Unidad de Posgrado la que nos tiene que dar los resultados", resaltó.

Respecto a si esta comisión investigadora tiene plazos para llevar a cabo las diligencias, el rector indicó que no se había establecido ello, pero que se le había indicado que sea "en el menor tiempo posible".

"No hemos puesto un plazo, pero el documento indica que, en el más breve tiempo posible nos tengan que hacer llegar los resultados. Lo que hemos dicho en el Consejo Universitario es que cualquier ciudadano, sea el presidente del Congreso o cualquier funcionario, todos deben ser tratados conforme a la ley (…) como seres humanos", indicó.

Niega blindaje

Asimismo, el rector de la UNSAAC negó que su administración pretenda "blindar" a Alejandro Soto en las investigaciones, sino que se está llevando "el debido proceso".

"De ninguna manera estamos blindando a nadie, por el contrario, de oficio, hemos conformado inmediatamente una comisión. En Consejo Universitario no se podía conformar una comisión porque ya había una comisión y el ente donde se producen los hechos, en este caso, es la Escuela de Posgrado y estamos a la espera", señaló.

Además, negó haberse reunido con Soto Reyes en los últimos días o recibir presiones de su parte.

"Yo ni he conversado con el señor Soto, de ninguna manera. Y, por último, nosotros somos una entidad académica que debe hacer respetar la universidad", afirmó.

"Nosotros actuamos en forma independiente, no podemos tener ningún tipo de presión ni de carácter personal que pueda tener el señor Soto con algunos integrantes de la comunidad, ni políticos (…) Es por eso que vamos a esclarecer, en los términos que dice la propia comisión. No podemos fiarnos en otras circunstancias, sino es en la propia institución que tiene que salir la verdad", agregó.

Decano de Derecho "debió actuar"

Por otro lado, el rector se refirió a la investigación, a nivel decanal, que realizó José Béjar, decano de Derecho, que conllevó a que este interpusiera una denuncia ante la OCI tras detectar 4 presuntas irregularidades de carácter académico y administrativo en el posgrado del titular del Legislativo.

"En el Consejo Universitario, el decano de Derecho dio a conocer que había denunciado ante la OCI de la universidad. Lo que debió hacer es, siendo el decano de Derecho donde se han producido y se producen estas acciones, iniciar su propio proceso y no todavía ir a la OCI, porque lo que esa oficina va a hacer es investigar, coadyuvar las fuentes, hacer como nosotros que estamos haciendo el proceso de investigación", sostuvo.

"Si él tiene las pruebas necesarias, como lo ha manifestado, ya debió actuar", añadió.

Finalmente, respecto a la solicitud de Alejandro Soto de copias de las tesis de maestría y doctorado de José Béjar, luego de que este hiciera la denuncia ante la OCI, Crucinta indicó que esta petición debe ser cumplida, conforme a ley.

"He sido noticiado, mediante una comunicación, que hay el petitorio. Cualquier ciudadano lo puede hacer (…) Tendremos que proceder de acuerdo a lo que está estipulado en nuestro reglamento y en la Ley Universitaria. Nosotros no tenemos por qué tergiversar ningún aspecto, sino que estamos dentro del mandato de nuestro estatuto, Ley Universitaria y otros reglamentos que existen en la universidad", puntualizó.