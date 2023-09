Decano de la UNSAAC denunciará a Alejandro Soto por 4 presuntas irregularidades detectadas en su posgrado

Congreso José Béjar indicó que el rectorado de la UNSAAC no ha iniciado ninguna investigación en la unidad de posgrado

José Béjar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en diálogo con RPP Noticias, anunció que interpondrá una denuncia ante la Oficina de Control Interno (OCI) de la universidad, luego de que, en una investigación preliminar, detectara hasta 4 irregularidades académicas en los estudios de posgrado del presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Como se sabe, a inicios de este mes, el portal Infobae reveló que la tesis de doctorado de Soto Reyes, presentada ante dicha casa de estudios, tendría hasta un 67% de plagio. Esto luego de someter el documento académico al software especializado Turnitin. Además, el dominical Panorama reveló que el titular del Legislativo usó la misma tesis para obtener el grado de magíster y el doctorado, con lo que habría incurrido en "fraude académico".

Al respecto, José Béjar indicó que inició una investigación de estos hechos y que encontró no solo que la tesis de Alejandro Soto tendría 66% de "contenido no original", sino otras irregularidades de carácter administrativo que se habrían dado para favorecerlo.

¿Cuáles son las 4 presuntas irregularidades detectadas?

El decano de Derecho de la UNSAAC dijo haber detectado que Soto Reyes "usó indebidamente" la convalidación de sus estudios académicos para iniciar el posgrado en su casa de estudios.

"El señor ha hecho indebidamente el uso de convalidación homologación y ha estudiado fuera de la UNSAAC. La modalidad en la que ha ingresado ha sido de traslado internacional (cuando) no hay esa modalidad, no está reconocida esa modalidad por la Ley Universitaria ni tampoco por la normativa interna de la universidad", indicó.

En ese sentido, la denuncia presentada por Béjar ante la OCI de la UNSAAC señala que el titular del Legislativo habría convalidado irregularmente 13 cursos aprobados en la Universidad de País Vasco de España, cuando dicho procedimiento "no está permitido por la Ley Universitaria (ni) por el Reglamento Académico de la UNSAAC".

Además, siempre según la denuncia, efectuó el "Traslado Internacional" "procedimiento que tampoco está regulado por la normatividad universitaria vigente".

La segunda irregularidad tiene que ver con la duración de los estudios de doctorado de Alejandro Soto.

"El señor ha hecho un estudio del ciclo doctoral solamente de un año, cuando la actual Ley Universitaria exige tres años de estudio, 6 semestres académicos, lo que ha incumplido", señaló.

La tercera irregularidad sería la confirmación de que Soto Reyes usó la misma tesis para obtener la maestría y el doctorado.

"El señor se ha graduado con la misma tesis para maestría y para doctorado en Derecho. Esto es una gravísima irregularidad. Yo he acompañado a la OCI toda la documentación correspondiente como tal y también las dos tesis", aseveró.

Justamente, respecto a la tesis de Soto, el decano señaló que "lo más grave" es que se ha detectado que, efectivamente, ese trabajo académico tiene hasta 66% de plagio.

"Lo que es más grave y que linda con carácter penal es el plagio. Yo he hecho someter (la tesis) al sistema antiplagio que existe en la universidad y arroja que el 66% de la tesis no es original. Por eso, yo he puesto en conocimiento de la oficina de OCI para que haga la investigación objetiva correspondiente", precisó.

A su vez, consultado sobre las responsabilidades ante estas presuntas irregularidades, José Béjar resaltó que la principal responsabilidad recae sobre Alejandro Soto y no descartó que este hubiera contado con el apoyo de personal de la UNSAAC.

"(Responsable) es el propio interesado, como también seguramente ha contado con el apoyo de otras personas. Cusco no es una ciudad tan grande. En el canal de televisión donde trabajaba el señor Soto también hay gente de ese canal que trabaja en la universidad", indicó.

"Me imagino que han utilizado mecanismos de ese tipo para presionar a ciertas autoridades para cometer estos actos irregulares", añadió.

"El rector no ha iniciado ninguna investigación"

Como se recuerda, luego de que se revelara los presuntos plagios en la tesis de Alejandro Soto, el rector de la UNSAAC, Eleazar Crucinta Ugarte, anunció que su casa de estudios iniciaría una investigación de oficio al respecto. Además, la escuela de posgrado de dicha casa de estudios emitió un reporte preliminar que indicaba que, en el aspecto administrativo, no se evidenciaban irregularidades.

No obstante, el decano de la Facultad de Derecho indicó que no se inició ninguna investigación ni existe una comisión investigadora.

"No hay ninguna investigación (…) Yo tengo conocimiento de que no hay ninguna comisión ni ninguna investigación. Caso contrario, el señor rector ha manifestado en el Consejo Universitario que él es muy humano y que, por tanto, (en) este asunto él no ha nombrado ninguna comisión, no hay nada concreto. Solo es una mera declaración del señor rector", sostuvo Béjar Quispe.

"De acuerdo a las normas internas, cualquier miembro de la universidad está en la obligación de hacer conocer alguna irregularidad que conoce en el ejercicio de sus funciones. Por ese motivo, yo he hecho esa denuncia. No hay otra denuncia por parte del rectorado o de otro órgano superior de la universidad", agregó.

En ese sentido, indicó que la suya es la "primera denuncia material" para que los hechos se investiguen "de manera objetiva y que la OCI se pronuncie sobre el particular".

"Cualquier grado o título académico se debe obtener cumpliendo las normas legales correspondientes. Si hay casos, tenemos al OCI para hacer las investigaciones. Nosotros tenemos la obligación de renunciar como lo estoy haciendo", resaltó.

Además, consideró "preocupante" que "hasta el momento no exista ninguna comisión (investigadora) por parte del Consejo Universitario" y que, ante esa falta, quien debería responder es el rector de la UNSAAC.