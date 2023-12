Alejandro Soto se pronunció sobre pedido para pleno extraordinario: "De cumplirse los requisitos, realizaré convocatoria"

Congreso Alejandro Soto se pronunció sobre la solicitud para Realización de pleno extraordinario

Reacciones ante pedido de pleno extraordinario | Fuente: RPP

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, señaló este jueves que tomó conocimiento de la solicitud para la realización de un pleno extraordinario, tal como lo solicitó el miércoles el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya.

A través de una publicación en redes sociales, donde compartió una imagen de un documento de Oficialía Mayor del Congreso dirigido al legislador Jorge Montoya, Alejandro Soto afirmó que realizará una convocatoria de los legisladores si se cumplen los requisitos del artículo 50 del reglamento parlamentario.

"Desde la presidencia del Congreso de la República he tomado conocimiento de una solicitud para la realización de un pleno extraordinario. De cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 50 del Reglamento, realizaré la convocatoria conforme a mis atribuciones", publicó en sus redes sociales.

Oficialía Mayor del Congreso recordó que la convocatoria a una sesión extraordinaria debe ser solicitada por escrito por las tres quintas partes del número legal de congresistas, es decir, por 78 legisladores.

"En la solicitud de convocatoria deben indicarse los temas materia de la convocatoria. El presidente del Congreso convoca a los Congresistas a períodos de sesiones extraordinarias dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud; en su defecto la convocatoria es realizada por uno de los Vicepresidentes del Congreso, en su orden, o el Oficial Mayor, en último caso", precisa el artículo 50 del reglamento parlamentario.

Pleno del Congreso | Fuente: Congreso

Sin oposición a la convocatoria

Arturo Alegría (Fuerza Popular), primer vicepresidente del Congreso, reiteró que la bancada de Renovación Popular debe conseguir los 78 votos para convocar a un pleno extraordinario.

"Yo no sé si eso lo sabrá, me imagino que sí, la bancada de Renovación Popular, y de llegar al caso evidentemente ni la Mesa Directiva, ni tampoco el presidente se podrían oponer a una convocatoria de un pleno extraordinario. La Mesa Directiva sobre esto no toma una decisión", expresó.

El miércoles 20, el parlamentario Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, solicitó la convocatoria urgente a un pleno extraordinario para votar la moción de remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"El daño provocado por la JNJ a la seguridad jurídica del país y la administración de Justicias es incalculable, por lo que ameritaría la urgente intervención del Congreso de la República a fin de tomar las medidas correctivas conforme al marco constitucional y legal pertinente", recoge la solicitud.