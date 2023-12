Modificaciones a Ley Forestal ponen "una línea de corte" para evitar deforestación, dice exministro de Agricultura

Congreso D

Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura | Fuente: RPP

El exministro de Agricultura y presidente del Instituto Crecer Juan Manuel Benites afirmó este martes que el dictamen que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado en el Congreso de la República, corrige observaciones y "pone una fecha de corte" para adecuar la agricultura y evitar la deforestación.

En Ampliación de Noticias, el economista aclaró algunos puntos de dictamen que modifica la Ley 29763, aprobada por 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, y que calificó "como una oportunidad" para los agricultores.

"Y algunas se han recogido, en el tema de los bosques de producción permanente había un error en la ley original, y eso lo saben todos. Se le había adscrito al Ministerio del Ambiente una competencia que no le correspondía: los bosques de producción permanente son responsabilidad del Serfor. Eso se ha corregido", indicó.

"En cuanto a la zonificación forestal, se mantiene la opinión previa del Ministerio del Ambiente, lo cual es un candado y es saludable. (...) Y, por último, está esta disposición complementaria, que es la que creo ha generado más problemas con el sector ambiental. ¿Por qué? Porque lo están enfocando mal. Ellos están viendo esto como si fuera para el futuro", agregó.

"Traza una línea de corte"

Juan Manuel Benites destacó que la reciente ley aprobada "traza una línea de corte" como se hizo en la Unión Europea. Explicó que, a partir de esta norma, al ciudadano con título o constancia de posesión en un terreno específico que ya realiza agricultura no se le exigirá probar si su suelo es agrario, "que ya tiene y que ya está deforestado".

"Los que tenga título de propiedad o constancias de posesión emitidos por una entidad competente, no cualquiera, no los que llegan hoy o mañana, los que ya tienen un derecho real otorgado por el Estado y que ya estén haciendo agricultura y no tengan masa boscosa. Por lo tanto, si estoy haciendo agricultura, café, cacao, palma o lo que fuera obviamente ahí ya no hay bosque. A ellos se les concede la posibilidad de decir: ustedes ya no presentan clasificación de tierras porque no tiene ningún sentido porque están haciendo agricultura y lo vamos a exonerar de cambio de uso", aclaró.

Para Juan Manuel Benites, con la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre estábamos "incumpliendo tratados", ya que actualmente tenemos dos millones de hectáreas deforestadas. Además, cuestionó las políticas públicas para incrementar la frontera agrícola.

"La fórmula no ha sido la adecuada. Esa ley que se ha modificado tiene 12 años y en ese tiempo se han perdido 2 millones de hectáreas, quiere decir que la norma por sí no ha resuelto el problema, todos los años perdemos 160 mil hectáreas, algo no está funcionando. Para mí, está asociado al verdadero driver de la deforestación. Algunos hablan de las industrias, actividades ilegales, pero si yo busco un denominador común en la deforestación, en especial en la Amazonía, es la pobreza. La agricultura migratoria es la que ha deforestado en el 90 % la Amazonía del Perú", expresó.