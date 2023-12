Patricia Chirinos: pedido de devolución de dinero por semana de representación ingresó a trámite cuando legisladora ya había salido del país

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, viajó el último domingo a España, el mismo día en que publicó un comunicado en video señalando que había tomado conocimiento de que el Ministerio Público allanaría su vivienda, su oficina, y la detendría preliminarmente.

No obstante, en diálogo con RPP, la legisladora indicó que dicha salida del país la tenía programada desde hace tiempo, dado que acostumbra pasar las fiestas navideñas allá con su familia.

"El viaje yo lo tengo programado hace tiempo. Se pueden fijar en mi récord migratorio, porque todos los años yo viajo en Navidad, en la misma fecha, a España, porque mi hija vive (aquí) hace algunos años. Mis dos hijos me están esperando aquí. Yo no tengo nada de qué huir, porque no tengo ningún impedimento de salida, por eso salí como cualquier peruano por el aeropuerto en un viaje ya programado y regresaré como es normal después de algunas semanas", indicó en Ampliación de Noticias.

En plena semana de representación

Sin embargo, el viaje de Chirinos Venegas se realizó un día antes de iniciarse la semana de representación parlamentaria, tiempo en el cual los congresistas deben mantenerse en contacto con la ciudadanía y atender sus demandas. Para ello, reciben una asignación económica de apoyo logístico.

En el caso de la congresista de Avanza País, se hizo público un oficio remitido al Oficial Mayor del Congreso, con fecha 15 de diciembre, en el que solicita que "no se realice el depósito de la asignación".

Además, pide que se le "otorgue licencia durante la semana de representación del presente mes, por encontrarme fuera del país".

RPP pudo conocer además que dicha solicitud recién ingresó a trámite del Congreso la mañana de hoy, minutos antes de las 10 de la mañana. Es decir, según indica el texto, el pedido lo realizó cuando ya había salido del Perú.

¿Qué dicen las normas internas del Congreso sobre la semana de representación?

Cabe indicar que, según el documento titulado "Procedimientos para la atención del apoyo logístico para la semana de representación de congresistas", vigente desde mayo del 2022, los montos asignados se depositan tres días hábiles antes "de la fecha de inicio de la semana de representación".

Sin embargo, según el documento referido, se excluye de este depósito a los congresistas que "solicitaron ser excluídos expresamente de dicho beneficio, en un determinado mes o todo el periodo legislativo o todo el periodo parlamentario". Tampoco se realiza el depósito "cuando viajan dentro del país o en el exterior por actividades distintas a la función de representación y esta coincida con la semana de representación".

Asimismo, el procedimiento interno indica que "en los casos de suspensión y/o interrupción de la semana de representación por motivos de emergencia o motivos particulares, el congresista deberá comunicar tal situación al Oficial Mayor en forma inmediata de conocido el motivo que lo origina".