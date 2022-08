Congresista Álex Flores consideró que "la derecha" ha tenido una actitud "golpista" desde el inicio del Gobierno | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

Álex Flores, congresista de Perú Libre, en diálogo con RPP Noticias, señaló que su bancada está dispuesta a votar por la vacancia presidencial siempre y cuando haya "una prueba" que demuestre la culpabilidad del Presidente de la República en las investigaciones que se le siguen.

"Necesitamos una prueba contundente para poder ejercer esta figura extrema que es la vacancia. Nosotros no podemos, simplemente por indicios, vacar a un Presidente (...) Tiene que haber un video, una grabación, una comunicación, algo que demuestre contundentemente que el Presidente está involucrado en estos actos por los que lo están acusando", afirmó.

Al respecto, el parlamentario refirió que "estamos en un estado de derecho" por lo que "el ser investigado no es ser culpable".

"Mientras no haya una prueba, mientras no se haya demostrado la culpabilidad de Pedro Castillo, no se le puede vacar", afirmó.

Asimismo, Flores señaló que su bancada "respeta y saluda" el trabajo de la Fiscalía en su lucha contra la corrupción y que no avala las declaraciones del premier Aníbal Torres respecto a dicha institución. Sin embargo, invocó a que se investiguen todos los casos "por igual".



"Nosotros respaldamos a todas las instituciones, dentro de ellas a una institución autónoma como el Ministerio Público (…) Sin embargo, hay ciertas suspicacias (…), así como la Fiscal de la Nación es bastante implacable en la lucha contra la corrupción con respecto de las investigaciones que hace al entorno presidencial, tiene que serlo en todas las investigaciones", señaló.

En ese sentido, el congresista señaló que "la corrupción siempre ha existido con todos los presidentes", pero que, en todos esos casos, se evidenció "el debido proceso".

"Hemos visto que ha sido acusados de corrupción todos los presidentes, nadie se salva (...) Sin embargo, mientras se les investigaba, no había este acecho, este cargamontón y, por lo tanto, los presidentes seguían despachando, seguían trabajando (…) Pero, con Pedro Castillo, pareciera que se está prejuzgando, no se está dando el mismo tratamiento. Lo único que estamos pidiendo nosotros es la igualdad ante la ley", afirmó.



"El Congreso obstruye al Presidente"

Por otro lado, el congresista Flores aceptó que el presidente Castillo "ha hecho muy poco" para cumplir sus promesas electorales, pero refirió que el Congreso ha "obstruído sistemáticamente" su gestión.

"Ha sido por diversos factores como el golpismo que, desde un primer momento, no lo ha dejado trabajar. Ha tenido una actitud intransigente, obstruccionista sistemática desde el momento de la juramentación hasta ahora", señaló.

En esa línea, dijo que esto "no es justificación" para los "errores" de la gestión presidencial, pero que el Parlamento "ha agudizado la crisis política".

"Estoy de acuerdo cuando se dice que el país está paralizado, que estamos en una crisis política y económica. Pero hay que preguntarnos ¿quién ha agudizado esta crisis económica, esta confrontación política? ¿Quién ha empezado con la confrontación? ¿Acaso no es la derecha golpista del Congreso? ¿Acaso no son los políticos tradicionales que sistemáticamente han boicoteado este Gobierno desde antes que se instale?", remarcó.

Además, señaló otros factores que, a su criterio, estarían obstaculizando una gestión exitosa del Presidente.

"Puede haber errores de este gobierno como lo ha habido en todos (…) Sin embargo, estoy diciendo que la diferencia de este gobierno es que asume la presidencia con una pandemia en ciernes, dentro de una crisis internacional causada por la guerra de Rusia y Ucrania y, a eso, hay que sumarle un sistemático obstruccionismo de parte de la derecha en el Congreso. Hay una gran diferencia", afirmó.