Alex Flores tras renunciar a Perú Libre: “No podemos permitir una alianza contradictoria e incoherente con la derecha”

Congreso Alex Flores: “No podemos permitir una alianza contradictoria e incoherente con la derecha”

Alex Flores estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El legislador Alex Flores justificó su renuncia a Perú Libre, hecha pública ayer; al calificar como “contradictoria” e “incoherente” la alianza de la otrora bancada oficialista con el fujimorismo y otras agrupaciones de derecha, para presentar una lista para la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso.

“Lo que queda claro es que nosotros, como un partido de izquierda, no podemos permitir una alianza contradictoria, incoherente, con el fujimorismo y con la derecha. Eso es algo que no se puede concebir, porque no hay puntos de coincidencia. Nosotros hemos venido con un mandato claro del pueblo”, sostuvo en Ampliación de Noticias.

Como se recuerda, Alex Flores -junto con Jaime Quito y Alfredo Pariona- presentó ayer su renuncia a la bancada de Perú Libre; tras conocerse que integraría una lista para tentar la Presidencia del Congreso, en alianza con Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP).

El izquierdista acusó al fujimorismo de ser la bancada oficialista del Gobierno de Dina Boluarte y culpó al fujimorismo de la “agudización” de la actual crisis política que se vive en el país.

“(Fuerza Popular) se ha convertido en la bancada oficial de Dina Boluarte, ha blindado claramente en el caso de la responsabilidad política que tiene la presidenta y los ministros por la muerte de 69 peruanos (en las protestas)”, comentó.

“Por lo tanto, en estos momentos, ir con el fujimorismo, con la derecha, con el acuñismo (sic); es darle la espalda y traicionar al pueblo peruano”, sentenció.



Sobre Pariona

Alex Flores fue consultado por su colega Alfredo Pariona, quien tenía una entrevista pactada con RPP Noticias para que explique las razones de su renuncia a Perú Libre, pero finalmente no cumplió con su compromiso.

“Entiendo que el colega Pariona se encuentra en Huancavelica, recién va a llegar a la ciudad de Lima”, sostuvo, aunque evitó dar los motivos de su silencio ante los medios. “Eso tiene que responderlo él”, se limitó a decir.

Flores descartó haber conversado con sus excolegas de Perú Libre, por lo que dijo desconocer cómo se encuentra el ambiente en la interna de la agrupación izquierdista tras la salida de tres integrantes.

“Yo he renunciado el día de ayer. Desde entonces, no tengo ninguna relación (con la bancada), no me he reunido. Hemos dado a conocer nuestra decisión (de renunciar), cuando se dio esta inscripción oficial a la Mesa Directiva”, remarcó.