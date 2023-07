Carlos Anderson: Espero "que la señora Boluarte nos regale su renuncia como presente de 28 de Julio”

Congreso Anderson consideró que el Ejecutivo "no tiene ningún rumbo"

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, en diálogo con RPP Noticias, habló sobre sus expectativas respecto a la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento programada para mañana, miércoles, 26 de julio.

Al respecto, Anderson Ramírez señaló que una gestión adecuada de la eventual lista parlamentaria ganadora sería una "segunda mejor opción", pues la primera es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

"La mejor opción, lo que yo quisiera ver, es un mensaje del día 28 (de Julio) donde la presidenta anuncie su renuncia a la presidencia para dar paso a un proceso electoral que le dé una oportunidad a los peruanos de resolver los problemas con la fuerza de sus votos", indicó.

"Lo primero que debería suceder es que la señora Boluarte nos regale como presente de 28 de Julio su renuncia”, remarcó.

"No estamos votando por una ideología"

Por otro lado, respecto a las dos listas inscritas para la contienda electoral, Anderson consideró que no se está votando por "una ideología", sino por una opción "que coadyuve a un mejor Gobierno democrático".

En esa línea, señaló como una "contradicción" que Perú Libre y el fujimorismo vayan juntos en una lista multipartidaria.

"Yo sigo viendo la contradicción de tener una lista donde hay uno de los Cerrón que no ha hecho un acto de contrición, de mea culpa, por el comportamiento antidemocrático que han tenido, porque nadie va a negar que la intención de Perú Libre ha sido siempre tener un gobierno autocrático donde la democracia sea cercenada y el Congreso no deba existir” resaltó.

“Me parece una tremenda contradicción que levantan el puño por un lado y dicen ‘cierre del Congreso, Dina asesina’ y después están desesperados por ser parte de una Mesa Directiva. Entonces, yo quiero escuchar que haya algún tipo de cambio, aunque sea verbal”, agregó.

No obstante, subrayó que, por el otro lado, hay una lista donde hay "Niños y Niñatos", la cual no sería "adecuada en absoluto porque representa antivalores".

"(Espero) tener un Congreso que, por lo menos, durante este tiempo, haga algunas cosas que me parecen fundamentales. Lo primero es reconectar con la sociedad, con el país, y eso implica escuchar profundamente cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, el tema de la delincuencia que se ha convertido en una crisis nacional que sigue siendo tratado con pastillitas (…), con paliativos que no sirven para nada”, sostuvo.

"Segundo, la recuperación del sur del Perú. Nosotros no podemos seguir teniendo un mapa del Perú partido. Hay una parte del país que no se ha vuelto a integrar porque no hay ningún esfuerzo de este Ejecutivo por mostrar empatía, por entender que hay una deuda histórica muy profunda que requiere un plan (…) de inversión rápida, efectiva, para darle un poco de dignidad a la vida de las personas en el sur", añadió.

Finalmente, indicó como tercer punto que se recupere "el dinamismo económico" de Puno "a través de un tratamiento especial en materia de Reactiva".