Guido Bellido considera que militantes se alejarán de Perú Libre tras alianza bancadas de derecha

Guido Bellido, parlamentario de Perú Bicentenario, consideró este lunes que los militantes de Perú Libre se alejarán de la agrupación, luego de que se decidiera que participe, junto a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, en la primera fórmula presentada para la elección de la Mesa Directiva del Parlamento.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, el legislador indicó que el anuncio de esta lista de cara a la elección de la Mesa Directiva complicará el tema político dentro del Congreso, lo cual terminaría afectando a Perú Libre.

“Creo que se está poniendo un poco complicado el tema político al interior del Congreso de la República, los últimos hechos van a tener repercusión a nivel de la recomposición a nivel nacional”, manifestó el legislador.

“Lo que pasa es que los hechos que se dan en el Congreso de la República inmediatamente se trasuntan en la composición política a nivel nacional. Va a haber bastante alejamiento principalmente de sectores como Perú Libre, de militantes que no coinciden con el viraje que han tomado”, añadió.

Investigaciones a miembros de lista

Respecto de las investigaciones contra los miembros de esta fórmula para la Mesa Directiva, el exparlamentario de Perú Libre indicó que no conoce sobre las denuncias contra los integrantes, pero que estas debían estar fundamentadas y seguir su curso.

“Particularmente no podría pronunciarme al respecto, lo que veo es que no conozco las denuncias, porque no es parte de su labor parlamentaria (…) No conocemos bajo qué criterios y cuando una persona cree que sus derechos han sido vulnerados, evidentemente tiene abierta la posibilidad de hacer las denuncias correspondientes”, sostuvo.

Se refirió, además, a la candidatura del legislador Alejandro Soto, quien encabeza la lista conformada por Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre. Según dijo, el parlamentario ha tenido un desempeño polémico dentro de su función.

Solo Alejandro Soto, quien postula como presidente a la Mesa Directiva dentro de esta fórmula, tiene 53 carpetas abiertas en la Fiscalía por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros. En tanto, Waldemar Cerrón, quien es candidato a la segunda vicepresidencia, tienen cuatro investigaciones abiertas por lavado de activos.