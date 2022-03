Álex Paredes cuestiona al Congreso por salida de Juan Silva | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Álex Paredes (Perú Libre) lamentó la renuncia presentada por el ministro de Transportes, Juan Silva, la cual fue aceptada por el presidente Pedro Castillo, y cuestionó que desde el Congreso de la República haya sido sometido a un proceso de moción de censura pese a no tener alguna denuncia a nivel del Parlamento.

"Las presunciones no tienen espacio en este lugar. Cuando se trata del honor de las personas, más aún de autoridades, toda responsabilidad tiene que estar acreditada con pruebas y quien tiene conocimiento de estas irregularidades, incumplimiento de funciones, debe tener la entereza y valentía de ir al Ministerio Público a denunciar", señaló.

"¿Aquí en el Congreso el señor Juan Silva tiene alguna denuncia? Ninguna, porque a los congresistas les falta entereza, solamente quieren (salir en) los medios de comunicación para hacerse famosos porque tal parece que no los conocen más que su familia, pero detrás de esos desprestigios que hacen hay un daño a toda la familia", agregó.

La censura al ministro Silva

Como se recuerda, el anuncio en el que el jefe de Estado aceptaba la renuncia de Juan Silva se produjo en medio del debate de la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones en el pleno del Congreso de la República.

Álex Paredes expresó la incomodidad de su bancada por el comportamiento de los congresistas que termina afectando a todo el Parlamento. Pese a esto, separó de estas críticas a la titular de este poder del Estado, María del Carmen Alva, de quien destacó una actitud "empática y proactiva" para atender sus proyectos.

"Hoy es el señor Silva, antes lo hicieron con el ministro Gallardo. ¿Quién sigue, el señor Condori? ¿Quién sigue mañana? Eso no le hace bien a la política. No saben que terminan haciendo un daño interno a toda la institucionalidad que se llama Congreso y esa es una demostración objetiva de la inmadurez de gente que no sabe a dónde ha venido", reprochó.

"Esta es una institución pública. Hay que saber actuar, el problema es que hay mucha gente que nunca ha trabajado en una institución pública, entonces no sabe vivir con reglamentos, con normas, entonces cree que esto es una chacra. A nosotros nos incomoda", continuó.





