La votación por la censura del ministro de Transportes se suspendió tras conocerse su renuncia. | Fuente: Congreso

Una censura interrumpida vivió el Congreso de la República durante el pleno del lunes por la noche, cuando en medio del debate que buscaba censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el presidente Pedro Castillo anunció en redes sociales que había aceptado la renuncia del funcionario.

Horas antes, el propio Juan Silva negó que durante su mandato al frente del sector se hayan negociado votos a cambio de obras. “Dicen que acá se direccionan obras, lo cual es totalmente falso. Cada obra que se adjudica, cada servicio que se hace, mi despacho pone en control concurrente, con documentos", sostuvo en una conferencia de prensa previa.

Por la noche, tras el anuncio de la salida de Juan Silva en el Twitter del presidente Pedro Castillo, la renuncia se hizo oficial en una edición extraordinaria de El Peruano. Tras una corta suspensión, el Pleno del Congreso continuó y finalmente se suspendió la votación por la censura.

“Lo mismo ocurrió cuando el señor Martín Vizcarra, recordarán, anunció la disolución del Congreso por televisión, sin que se le haya comunicado que el congreso había aprobado la cuestión de confianza. Esas son las consecuencias de desconocer la naturaleza del Estado de Derecho, esa es la consecuencia de vivir en un estado de informalidad política y, por supuesto, de inexperiencia”, dijo el exoficial Mayor del Congreso César Delgado, quien sostuvo que este desorden o descoordinaciones entre poderes del Estado nos hacen recordar recientes momentos de crisis política, en los que el Estado de Derecho se ha visto, muchas veces, dañado.

¿Encubrimiento y complicidad?

Una de las consecuencias más notorias de que no se haya votado la censura al ministro de Transportes y Comunicaciones tiene que ver con que no se conocerán qué congresistas iban a votar a favor, en abstención y en contra de su censura, lo cual nos permitiría saber, a decir de los especialistas, quiénes serían sus aliados en un contexto de denuncias que involucran a varios parlamentarios.

La congresista Susel Paredes se mostró disconforme con que no se haya votado la censura y aseguró que varios partidos se alistaban para "salvarle la vida" al ahora exministro. “Acción Popular se iba a abstener. Somos Perú se iba a abstener. Podemos Perú se iba a abstener, y le iban a salvar la vida al señor Juan Silva. Saquen su línea. Muy probablemente no lo iban a censurar. Hay un montón de obras que se han otorgado”, dijo en RPP Noticias.

La Mesa Directiva del Congreso decidió no continuar con el debate ni la votación de la moción de censura contra Juan Silva. | Fuente: Congreso

La politóloga Katherine Zegarra sostiene que ha existido desde el inicio evidencia suficiente para que el Congreso pueda someter al ahora exministro Juan Silva a un pliego interpelatorio y una censura. "Lo que hemos visto es que el Parlamento ha protegido al ministro de Transportes y recién ante un escándalo público, decidió ejercer su trabajo de control político. En ese sentido encuentro bastante cálculo político de parte de los parlamentarios en lugar de una búsqueda responsable del ejercicio de control político como una de sus principales funciones", comentó.

Sobre la votación suspendida, Zegarra sostuvo que, aunque el gobierno no se ha caracterizado por tener un buen olfato político, que se haya anunciado la renuncia del ministro antes de conocer la votación, despierta suspicacias. "Da la impresión de que de alguna manera no se quería mostrar o evidenciar cuáles son las posturas respecto al mantenimiento de este exministro. Ha sido conveniente para parlamentarios que el ministro de Transportes renuncie en lugar de que se vote la censura. ¿Hay un cálculo político ahí? Es complicado señalar que no, porque el tiempo en el que ha sido tomada esta decisión es sospechosa, por decir lo menos".

Ahora se comenta que el Congreso ahora iría por la censura de otro ministro cuestionado: Hernán Condori, del ministerio de Salud. ¿Lo podrán censurar o renunciará antes? Lo seguro es que esta danza entre Ejecutivo y Legislativo continuará.