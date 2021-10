Alex Paredes: Si oposición insiste en cuestionar habría que pedirles una lista de ministros elegibles

El legislador de Perú Libre indicó que la oposición debe probar cualquier cuestionamiento al ministro del Interior. | Fuente: RPP Noticias

El parlamentario de Perú Libre, Alex Paredes, criticó este viernes la postura de la oposición al Gobierno respecto de las designaciones de ministros de Estado y señaló que no pueden ir en contra de la potestad del presidente de la República al nombrar a los miembros del Gabinete Ministerial.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el legislador oficialista se refirió a las críticas contra el ministro el Interior, Luis Barranzuela, y dijo que es la segunda oportunidad en que la oposición cuestiona una designación. Añadió que es como si los nombramientos que realiza el presidente Pedro Castillo requirieran la aprobación de este sector.

“Creo que ya sería la segunda oportunidad en la cual se sigue cuestionando la designación de ministros. En todo caso habría que preguntarle a los cuestionadores que entreguen la relación de los ministros elegibles, porque la potestad que tiene el presidente de la República, que tiene sustento legal jurídico y legal, tiene que pasar por la aprobación de la vereda de al frente”, señaló.

Cuestionamientos al ministro del Interior

Respecto de los cuestionamientos contra Luis Barranzuela el legislador dijo que si se trata de la erradicación de la hoja de coca, la preocupación debería centrarse en por qué no se logran avances en el combate de la producción de cocaína. Agregó que la oposición debe demostrar que el ministro no quiere impulsar la erradicación.

En ese sentido, dijo que si se busca eliminar la producción de esta planta es necesario que exista una alternativa para los agricultores que viven de su siembra.

“Si la observación está sobre el tema de la coca, creo que la preocupación debería ir más allá, porque con tantos proyectos, programas, presencia de fuerzas armadas, etc, no se combate la producción de cocaína, ese es el tema, porque la coca per se tiene su uso beneficioso”, dijo.

“En todo caso si pensamos en eso cuál es la alternativa para quienes se plantea que ya no siembren. Entonces debería estar acompañado, si les vamos a decir a los agricultores de zonas en las cuales están postergados, olvidados, ya no va a sembrar coca, entonces cuál es la alternativa, cómo se le va a ayudar solo en la siembra o también en la comercialización”, añadió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Qué se sabe sobre la efectividad de las vacunas?