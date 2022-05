Alfredo Pariona se reunió esta mañana con el presidente Pedro Castillo. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP

El congresista Alfredo Pariona (Perú Libre) se mostró en contra del proyecto para recortar el mandato presidencial y congresal, a fin de dar paso a un adelanto de elecciones generales, presentado por su colega de bancada Pasión Dávila.

“Reitero: esa es su participación de él, su voluntad de él, su propuesta; pero no el mío. Tenemos al momento una cuestión que nos rige los plazos y yo estoy sujeto a ello”, manifestó.

“En su momento cada uno habrá tenido su iniciativa, su voluntad; pero yo no he conocido ese tema (la propuesta de Dávila). Por los medios de prensa me he informado”, añadió.

Alfredo Pariona brindó estas declaraciones a su salida de Palacio de Gobierno, donde esta mañana se reunión con el presidente Pedro Castillo para -dijo- conversar sobre las demandas de la región Huancavelica.

Dávila en Palacio

Quien también estuvo en Palacio de Gobierno fue el congresista Pasión Dávila, quien en diálogo con la prensa reiteró que él no fue quien retiró la propuesta de adelanto de elecciones generales y que esto lo tomó por sorpresa.

Según dijo, fueron cuatro congresistas de su bancada los que retiraron su firma de la propuesta legislativa: Margot palacios, Silvana Robles, Paul Gutiérrez y el vocero Waldemar Cerrón.

El legislador oficialista confirmó, además, que este 13 de mayo se va a llevar a cabo un Consejo de Ministros Descentralizado en la región Pasco.



