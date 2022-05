"No lo entiendo": Pasión Dávila dijo que el retiro de su propuesta de adelanto de elecciones lo tomó por sorpresa

Pasión Dávila no descartó volver a presentar su propuesta. | Fuente: Congreso

El congresista Pasión Dávila (Perú Libre) dijo sentirse “sorprendido” por el retiro de su propuesta de recortar el mandato presidencial y congresal, a fin de dar paso a un adelanto de elecciones generales.

En diálogo con la prensa a su ingreso a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el legislador oficialista señaló que su iniciativa fue firmada por siete congresistas de su partido, incluido el vocero Waldemar Cerrón.

“Yo presenté con las firmas correspondientes de todos los congresistas, como dice el Reglamento. Y al final una sorpresa: lo retiraron y más sorpresa cuando lo retiró el vocero del partido”, comentó.

“No lo entiendo por qué, cuál será la razón, porque el viernes ya no nos hemos encontrado con ellos (los congresistas de su bancada). Entonces, yo también sorprendido”, añadió.

Insistirá en su propuesta

Pasión Dávila señaló que se enteró del retiro de la propuesta mediante un correo del Congreso, aunque apuntó que no descarta volver a presentarla más adelante.

Como se recuerda, la propuesta de Pasión Dávila fue retirada oficialmente luego de que el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, sacara su firma del documento.

Con esta acción, la iniciativa ya no pudo ser puesta a debate, debido a que no cumplía con el Reglamento del Congreso, que estipula que toda propuesta debe tener el respaldo de no menos de seis congresistas, entre ellos el vocero de la bancada.



